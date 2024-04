Madagascar: Projet ODOF - Les producteurs de miel visent l'exportation

Une unité de raffinage de miel a été officiellement remise à une coopérative de producteurs à Tolagnaro, samedi dernier. L'exportation de la production est en ligne de mire.

Avec une capacité de traitement de 100 litres par heure, l'unité de raffinage de miel installée à Tolagnaro promet des performances remarquables.

Cette unité de raffinage a été officiellement remise par Andry Rajoelina, président de la République, à la coopérative SOAVAGRI, dont les membres sont les bénéficiaires. La cérémonie s'est déroulée dans les locaux de la Chambre de commerce de la région Anosy, à Tolagnaro, samedi dernier. D'emblée, l'ambition de conquérir le marché international a été affirmée, un défi que les producteurs de miel du district de Tolagnaro comptent bien relever, à en juger par leurs échanges avec le chef de l'État. Cette initiative marque une étape importante dans le développement de l'industrie apicole locale et ouvre de nouvelles perspectives pour les producteurs de miel de la région.

Les producteurs de miel à Tolagnaro ont des arguments à faire valoir. Ils produisent différents parfums de miel, offrant ainsi aux consommateurs un large choix. Du miel de niaouli, de cactus, de baie rose, du miel polyfloral, entre autres, sont proposés. « Le raffinage par le biais de l'unité industrielle permettra d'atteindre la norme de qualité requise par le marché international », explique le représentant des membres de la coopérative SOAVAGRI.

De qualité

Le raffinage s'effectue par distillation à basse pression afin de ne pas altérer l'arôme et le goût. Le miel raffiné présente un taux d'humidité inférieur à 11% et est également stérilisé. De plus, cette unité industrielle dispose d'une ligne de mise en bouteille avec une cadence de trente pots de miel par minute.

« Madagascar peut tout à fait exporter du miel de qualité », souligne ainsi le président de la République. L'unité de raffinage de miel remise samedi s'inscrit dans le cadre du projet «One district, one factory» (ODOF), ou «Taninketsa indostrialy», mis en oeuvre par le ministère de l'Industrialisation et du Commerce. Soixante unités industrielles sont ainsi installées dans tout le pays dans le cadre de ce projet.

Le projet ODOF est une déclinaison au niveau local des actions visant à concrétiser l'industrialisation du pays, l'un des trois piliers de la Politique générale de l'État (PGE). Cette industrialisation vise à produire et transformer localement tout ce dont la population a besoin, dans le but de stimuler l'économie du pays. De plus, la conquête du marché international est également dans les plans.