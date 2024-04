Madagascar: American Center Antananarivo - Réouverture du centre d'aide pour les étudiants

Après une rénovation, l'American Center Antananarivo situé à Antehiroka a été rouvert et inauguré hier par l'ambassadrice des États-Unis, Claire Pierangelo, accompagnée par la Regional Public Engagement Specialist for East Africa Shakaria Buckson et le conseiller en communication et aux affaires culturelles de l'ambassade américaine Craig Ferguson.

Ce local apporte une aide majeure aux étudiants, car le centre est équipé de technologies de pointe, dont une imprimante 3D pour aider les étudiants en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques à développer leurs compétences techniques. Ce nouvel espace est parfait pour les programmes présentiels et virtuels, notamment les vidéoconférences, l'apprentissage assisté de l'anglais en ligne, avec dix ordinateurs connectés à l'internet à haut débit à des fins de recherche et de formation.

L'ambassadrice Claire Pierangelo a noté que « la réouverture de l'American Center marque une étape importante dans nos efforts pour favoriser la compréhension, la coopération et le progrès à Madagascar et au-delà. Ensemble, embarquons pour un voyage de découverte et de collaboration alors que nous nous efforçons de construire un avenir meilleur pour tous.»

L'American Center est un espace public qui permet aux visiteurs d'explorer leurs propres liens personnels et virtuels avec les États-Unis. Tout en accédant à des informations américaines, à l'apprentissage de l'anglais, à des conseils sur l'éducation américaine, à des technologies de pointe, à des possibilités d'échange et à une programmation dynamique dans un environnement sûr et accueillant.