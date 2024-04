Madagascar: Football féminin - Yfomac et Next Best Player soutiennent les filles

Professionnalisation du football féminin à Madagascar. Yfomac Initiatives et Next Best Player (NBP) s'associent pour soutenir les jeunes joueuses. Yfomac Initiatives, la première école de football exclusivement féminine à Madagascar, a annoncé son partenariat avec NBP, une plateforme sportive Web3, basée à New York en début d'année. Leur objectif est de prendre des mesures concrètes pour soutenir et développer les jeunes joueuses talentueuses.

Une première étape cruciale a été franchie avec l'introduction d'une indemnité mensuelle pour certaines joueuses sélectionnées de l'Yfomac Initiatives, afin de les soutenir dans leur parcours sportif et de contribuer à améliorer leurs conditions de vie. Hanitriniaina Sitraka, Holy Raherisoa et Holy Andriafanomezana recevront 50 dollars, soit 222 000 ariary par mois, pendant cinq ans.

« Nous sommes ravis de nous associer à Next Best Player pour ouvrir de nouvelles portes aux jeunes filles passionnées de football à Madagascar. Ce partenariat marque le début d'une ère de professionnalisation et d'opportunités pour le football féminin dans notre pays. Nous sommes déterminés à soutenir nos joueuses et à les aider à réaliser leur plein potentiel sur et en dehors du terrain », souligne Ny Anjara Rafalimanana, fondatrice de l'Yfomac Initiatives, qui évolue depuis l'an passé aux États-Unis.

« Chez Next Best Player, nous croyons au pouvoir du sport pour changer des vies. Nous sommes honorés de nous associer à Yfomac Initiatives pour soutenir les jeunes joueuses. Ce partenariat témoigne de notre engagement à soutenir la croissance et le développement du football féminin à travers le monde », mentionne Yannick Davidson, PDG de NBP. Yfomac Initiatives et NBP organiseront conjointement une compétition de football pour les filles des catégories U13 et U15, le samedi 4 mai.