Madagascar: Cyclone Hidaya - Alertes fortes pluies dans le Nord et le Nord-Est

Une perturbation cyclonique évolue près de Madagascar. La probabilité que cela touche Madagascar reste faible ; par contre, une alerte fortes pluies est lancée dans les régions du Nord et du Nord-Est du pays du mercredi au vendredi.

Un amas nuageux est localisé dans le Nord de Madagascar. La probabilité que celui-ci devienne une tempête tropicale n'est pas encore claire, idem pour son intensité et trajectoire. Mais ce qui est certain c'est qu'il apportera de fortes pluies dans le Nord et le Nord-Est du pays d'après les prévisions météorologiques. Le cumul pluviométrique sera compris entre 50 à 150 mm en 24h.

Pour demain, cette forte pluie concerne SAVA, Ambatosoa ainsi que les districts d'Antsiranana, Soanierana Ivongo et Sainte-Marie. Du mercredi au vendredi, cette forte pluie touchera Diana, Sofia, Sava, Ambatosoa et Analanjirofo. Les activités en mer dans ces localités seront ainsi perturbées et les habitants sont invités à suivre les consignes des autorités locales.

Le service de la météorologie a émis une alerte vigilance « rouge » pour les districts de Sambava et Antalaha. Vigilance « jaune » pour Ambatosoa ainsi que pour les districts d'Antsiranana, de Soanierana Ivongo, de Vohemar, d'Andapa et de Sainte-Marie. Les districts de Fenerive-Est, Vavatenina, Ambilobe, Ambanja et la région Sofia sont placés en vigilance « verte« .

Menace

Bien qu'il y ait une incertitude quant à la menace potentielle pour les zones habitées, les météorologues surveillent continuellement la situation pour fournir des prévisions plus précises à mesure que le système évolue. Météo France a identifié cette dépression comme une menace potentielle avec une zone suspecte et un risque de formation d'une tempête tropicale modérée. Pour l'heure, il n'y a pas encore de véritable circulation ou de signe d'organisation. Toutefois, dans un contexte devenant en partie favorable, une cyclogenèse n'est pas complètement exclue. Pour le moment, difficile de parler de trajectoire pour un système au stade très embryonnaire.