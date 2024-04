Madagascar: Antsahamanitra - Iraimbilanja, inégalable et inégalé

Logique si Antsahamanitra n'a pas été rempli à ras bord, même si c'est le groupe de légende Iraimbilanja qui y montait hier en milieu d'après-midi. Loin d'être une surprise, entre ce concert du 28 avril 2024 et son dernier il y a peut-être plus d'une décennie.

Pour se lancer, le rock-band a joué un émouvant « Maroaty ». Dans le public, une bande reconnaissable parce que toujours présente dans les évènements rock et métal de la capitale, à leurs vêtements dédiés à l'occasion. Étonnement, Iraimbilanja séduit aussi la génération 90 et 2000. Ensuite, il y a la génération bercée par les « Zavavy », « Mosoara », « Radio » et des meilleurs.

Les cheveux grisonnants, certains couples ont apparemment laissé les gosses chez mamie et papy. « Nous attendons ce moment depuis des années, retrouver l'ambiance Iraimbilanja. Nous avons été des "Arendrina", sans oublier les bastons de sortie après les spectacles », se souvient Hugues Yves Raharison, un fidèle parmi les fidèles.

Si un touriste voulait découvrir un aspect de l'Iarivo viril et castagneur, un concert du rock band a déjà causé une émeute et lacrymogènes à cause des spectateurs restés dehors faute de places, le visiteur en aurait eu vent quand Iraimbilanja était à son apogée. Tellement, leur musique répondait à l'attente de la jeunesse urbaine de ce temps. Hier, la musicalité était encore présente.

Avec des titres nouveaux, une chanson hommage aux rythmes du sud, décidément le rock malgache a des affinités particulières pour cette région du pays. Ensuite, les « Tsindrimandry », « Rock Sos », « Mizorà », « Lazao » et d'autres se suivent. Des mannes dans un Antsahamanitra en communion avec la bande à Niry, Roger, Batata et Papay. Un beau moment à renouveler. « Ils peuvent remplir Antsahamanitra s'ils sont plus présents », souhaite Yhanna Rajoelimaria, une spectatrice assouvie.