Madagascar: Parc national Tanihely - Mise en place d'une plateforme de réservation en ligne

La première plateforme de réservation en ligne pour la visite des parcs nationaux est désormais disponible. Cette innovation concerne pour le moment le Parc National Tanihely mais le modèle sera dupliqué progressivement dans tous les parcs gérés par Madagascar National Parks.

L'objectif étant de minimiser l'impact du tourisme sur l'île par le respect de la capacité de charge du parc, de favoriser un dynamisme d'innovation aux services du parc pour rehausser sa visibilité mais également pour accroître ses revenus touristiques afin d'assurer la conservation durable des joyaux de la biodiversité de cette aire protégée.

Ce moteur de réservation s'associe à un site vitrine présentant les attraits et les informations pratiques du parc permettant ainsi d'apprécier d'ores et déjà l'expérience inédite que le parc offre aux visiteurs. Cette solution digitale facilite la vie des acteurs du tourisme et des voyageurs passionnés de la nature et du balnéaire. L'achat des tickets d'entrée peut se faire à tout moment, 24 heures sur 24. 7 jours sur 7, offrant ainsi une plus grande flexibilité en fonction de leurs horaires et de leurs préférences. En d'autres termes, il s'agit d'un portail sécurisé offrant une gamme d'activités touristiques avec un gain de temps considérable.

A partir de cette plateforme, des atouts majeurs sont tirés : aucun dépassement budgétaire, paiement en ligne sécurisé, billet obtenu par avance sous forme de QR Code.