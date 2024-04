Cameroun: Rebecca Enonchong fustige l'ostentation des dignitaires du régime Biya

Sur le réseau social X, la femme d'affaires d'origine camerounaise Rebecca Enonchong a lancé un coup de gueule retentissant, déplorant l'attitude ostentatoire des dignitaires du régime de Paul Biya. Dans un message cinglant, elle a dénoncé l'exhibition de leurs biens mal acquis dans un contexte de pauvreté généralisée qui frappe de plein fouet la population camerounaise.

"Comment pouvez-vous exhiber vos richesses insolentes sur les réseaux sociaux alors que la majorité du peuple croupit dans la misère ?", s'est-elle indignée. "N'avez-vous aucune pudeur ? Aucune compassion pour vos concitoyens qui souffrent ?"

Les propos de Rebecca Enonchong ont suscité une indignation populaire vive sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes ont partagé son message et exprimé leur soutien à ses critiques. "Elle a dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas", a commenté un utilisateur. "Il est temps que ces dirigeants rendent des comptes au peuple", a renchéri un autre.

Cette sortie de Rebecca Enonchong met en lumière le fossé grandissant entre l'élite dirigeante camerounaise et le reste de la population. Alors que les biens mal acquis s'affichent sans vergogne sur les réseaux sociaux, la grande majorité des Camerounais peine à joindre les deux bouts.

Cette situation, qui n'est pas nouvelle, suscite de plus en plus de colère et de frustration au sein de la population. Les appels à la gouvernance responsable et à la reddition des comptes se font de plus en plus pressants.

Les dirigeants camerounais ont le devoir d'entendre la voix de leur peuple et de prendre des mesures concrètes pour lutter contre la pauvreté et la corruption. Ils doivent également faire preuve de décence et de retenue dans leur mode de vie, en évitant d'exhiber leurs richesses au vu et au su de tous.

L'avenir du Cameroun dépend de la capacité de ses dirigeants à relever ces défis. S'ils ne parviennent pas à le faire, le pays risque de sombrer dans le chaos et la violence.