Cameroun: Appui au développement de la Lékié - Escale de dons de Rafdel à Obala

Le Rassemblement fraternel pour le développement de la Lékié ( Rafdel ), dans sa tournée humanitaire des neuf arrondissements du département de la Lékié ( région du Centre), était, ce samedi, 27 avril 2024, à Obala.

Cette 5-ème halte a été marquée par la remise de divers dons aux formations sanitaires, aux écoles et établissements d'enseignement secondaire. Estimés à plus de six millions francs CFA, le président - fondateur du Raffel, le Dr Joseph DZENE EDZEGUE, et non moins chef du département de Communication et Journalisme à l'université de Ngaoundéré dans l'Adamaoua, a indiqué que les dons offerts sont le fruit des contributions volontaires des fils et filles de la Lékié, toutes classes sociales confondues, ainsi que des sponsors.

Les dons offerts étaient constitués de 50 tables - bancs, dont 20 livrés, et les 30 autres encore en fabrication. Ces tables- blancs échoient en nombre égal à cinq écoles publiques ( EP): EP Groupe 3 d'Obala, EP Ezzezang Medoum, EP Minkama, EP Edinding et EP Nkolpep. Dans ce lot de dons offerts par Rafdel, 12 ordinateurs complets avec imprimantes. Les bénéficiaires : le petit séminaire d'Efok, le collège Jean 23, le lycée technique d'Obala et le lycée technique de Nkometou.

Le volet médical n'est pas en reste : 100 de lunettes optiques après consultations ophtalmologiques, 03 microscopes, des stéthoscopes, une centrifugeuse pour l'hôpital de district d'Obala. Pour ce qui est de l'éclairage public, Rafdel a offert 10 lampadaires solaires. A cela, il faut ajouter le réaménagement extérieur du funérarium de l'hôpital de district d'Obala, qui a été refait par Rafdel, avec des bancs de réception offerts pour les usagers.

%

Présidant la cérémonie à la place des fêtes d'Obala, le préfet de la Lékié, Patrick SIMOU KAMSU, accueilli à son arrivée par le sous-préfet d'Obala ( Félix KANGA ), le maire ( Simon Pierre EDIBA ) ainsi que par la délégation des officiels de Rafdel, n'a pas manqué d'indiquer que " je suis heureux de constater qu'une association née au mois de juillet 2023, ait déjà pu, à moins d'une année, mobiliser plus de 1500 membres pour les orienter vers des actions sociales fortes au profit des populations". Et le représentant du président de la République dans la Lékié de poursuivre: "je pense que c'est une bonne initiative. C'est pourquoi je suis venu les encourager pour continuer dans cette lancée ".

Réactions

Simon Pierre EDIBA, maire de la commune d'Obala

"Les dons de Rafdel touchent des secteurs qui en ont besoin: le secteur de la santé et le monde de l'éducation. Dans un contexte de décentralisation, cette initiative est la bienvenue et participe donc des objectifs de cette politique qui vise l'amélioration des conditions de vie des populations. Rafdel s'implique dans la gestion des affaires locales en apportant son appui . Nous les encourageons à aller de l'avant".

Romuald MBIDA, coordonnateur Rafdel Obala

" La présence personnelle de Monsieur le Préfet est un grand motif d'encouragement pour nous. C'est pour lui une façon de faire le suivi des activités des associations qui reçoivent de lui les autorisations de création. Nous lui disons grandement merci pour sa présence ce jour, et lui exprimons notre joie et fierté. Sa présence nous honore et rehausse incontestablement l'éclat de la cérémonie".

Dr Joseph DZENE EDZEGUE, président - fondateur de Rafdel

" C'est pour nous l'occasion de remercier tous les contributeurs. Ils sont issus de toutes les classes sociales auxquelles appartiennent les fils de la Lékié:: cultivateurs, commençants, fonctionnaires, hommes en tenue, membres du gouvernement. Nous adressons nos remerciements aux élus locaux qui ne voient pas en nos actions un blocage pour eux. Il est possible que certains nous prêtent des intentions qui n'ont pourtant jamais traversé notre esprit. Nous venons juste aider modestement notre département à partir de ce que nous sommes : des influenceurs. Nous appelons au rassemblement des enfants d'une même communauté pour pouvoir être en phase avec l'appel lancé par le chef de l'État : l'appui communautaire pour le développement, afin d'atteindre la SND 30 ( Stratégie nationale de développent à l'horizon 2030!)".

Rendez-vous a été pris pour le samedi, 29 juin 2024, à Batchenga, pour le 6 ème round de la remise des dons par Rafdel.