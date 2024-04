Madagascar: Basketball - Inter-lycées - Sainte Chantal et LMA en demi-finales

Le tournoi de basketball inter-lycées dénommé « All Step », organisé par la ligue Analamanga de basketball et regroupant neuf lycées chez les garçons et six chez les filles, approche de son dénouement. Samedi, sur le terrain de l'Institution Sainte Famille Mahamasina, les propriétaires du lieu ont battu sévèrement les protégés d'Aimé Randria (coach Mémé), entraîneur de LMA, sur le score de 47-81 (13-19, 12-10, 15-26, 7-25).

Par ce résultat, ils affrontent les basketteurs de Sainte Chantal qui sont restés invaincus durant les phases de poule, en demi-finale dont la date reste à fixer. Les joueurs d'Ampefiloha ont espéré prendre leur revanche de la courte défaite, sur le score de 42-43, dans leur enceinte lors du match aller du 10 avril. Mais face à la rapidité et à l'agressivité des joueurs locaux, la rencontre a mal tourné pour eux. Ils n'ont pu tenir que le temps du premier et du deuxième quarts-temps.

Les basketteurs de Sainte Famille, poussés par un public acquis à leur cause, ont démarré en trombe en menant 12-7 à deux minutes de la fin des dix premières minutes. Totalisant cinq fautes d'équipes, les joueurs d'Ampefiloha sont revenus à 13-19, fin de la première partie.

Au deuxième quart- temps, motivés par coach Mémé, les garçons d'Ampefiloha ont eu beaucoup d'occasions pour recoller au score. Rino Randimbiarivelo, membre de l'équipe nationale U18 à l'Afrobasket 2021, à domicile, a eu beaucoup de lancers-francs, mais il n'a pas été dans son grand jour. Il a raté la totalité de ses tirs. Les deux équipes se sont quittées sur le score de 29-25 à la pause, avec un avantage pour Sainte Famille.

Défense friable

Le troisième quart- temps a été l'occasion pour la bande à Rino de recoller au score. Dès l'entame de la rencontre, il a obtenu deux lancers, mais il n'a marqué que le deuxième lancer, 29-28 puis 31-28 pour les joueurs locaux.

À partir de là, le match a tourné au cauchemar pour les lycéens d'Ampefiloha. Les points s'enchaînent pour les joueurs de Sainte Famille. Après cinq minutes de jeu, ils ont creusé l'écart avec +10, 44-34. À la fin du troisième quart-temps, les basketteurs de Sainte Famille ont mené à 56-10.

Le quatrième quart temps n'est que supplice pour les joueurs d'Ampefiloha qui n'ont marqué que 7 points contre 25 pour les garçons de Sainte Famille. Le score final a été de 81-57.

Le constat de Coach Mémé est sans appel : « Nous avons raté 16 lancers-francs et la défense a été friable. Nous sommes les derniers de la poule A, ce qui implique que nous allons affronter le premier de la poule B en demi-finale. » Anjarasoa Raveloson, coach du lycée Sainte Famille, explique pour sa part : « Mes joueurs ont bien combiné et sont très solidaires dans l'ensemble. En plus, ils ont joué sans retenue jusqu'à la dernière seconde. Beaucoup de lacunes sont encore à corriger pour la suite de la compétition. »