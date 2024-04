Congo-Kinshasa: Désengagement de la Monusco - Le contingent chinois transfert plus de 7 millions de dollars US d'équipements au pays

Le contingent chinois de la Mission de stabilisation de l'Organisation des Nations Unies en RDC (MONUSCO) a transféré, lundi 29 avril, au gouvernement congolais un lot d'équipements d'une valeur de plus sept millions de dollars américains.

Les casques bleus chinois font ce don à la RDC au moment où ils arrivent à la fin de leur mission dans le pays, suivant le plan de désengagement de la MONUSCO.

D'après le communiqué de la mission onusienne, ce don est constitué de près de cinquante mille outils et machines d'ingénierie ; dont des bulldozers, des chariots élévateurs et des camions à benne répondant aux besoins en matière de construction et de développement de la RDC.

L'hôpital géré par le contingent chinois à Bukavu a également offert plus de quarante mille équipements médicaux, parmi lesquels une ambulance, d'autres véhicules et divers matériels et instruments médicaux.

La cheffe de la MONUSCO, Bintou Keita, s'est félicitée de cette initiative et a salué la générosité des autorités chinoises:

« Au fil des ans, nous avons constaté l'importance cruciale des infrastructures dans le maintien et la consolidation de la paix et de la sécurité. Ce transfert d'actifs démontre l'engagement de la République populaire de Chine à soutenir les efforts de consolidation de la paix et de développement en RDC. Je réitère ma gratitude aux casques bleus chinois pour leur dévouement et leur professionnalisme au cours des deux décennies de leur déploiement au Sud-Kivu ».

Le gouvernement de la RDC a, pour sa part, promis d'utiliser ces biens pour la consolidation de la paix et le développement social.

Ce transfert s'inscrit dans le cadre du désengagement de la MONUSCO du Sud-Kivu, initié en janvier 2024, indique le communiqué de la MONUSCO.

Il intervient deux semaines après que la mission onusienne et les autorités de la RDC ont rendu hommage aux casques bleus chinois.

Depuis son déploiement en 2003, la compagnie du génie du contingent chinois a soutenu le renforcement des infrastructures routières de la province du Sud-Kivu.

Ces casques bleus ont mis en oeuvre plusieurs projets d'ingénierie qui ont contribué à améliorer l'accès et la mobilité dans la région.

Parmi ces projets : l'achèvement de près de six cents projets d'ingénierie, la réparation de mille huit cents kilomètres de routes, la remise en état de plus de quatre-vingts ponts et la construction de vingt héliports.