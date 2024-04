Ile Maurice: Rajesh Bhagwan - «Il faut un plan directeur pour Albion»

Vous êtes député de Beau-Bassin-Petite-Rivière depuis 41 ans. Est-ce la première fois que vous êtes témoin d'une inondation de cette ampleur à Albion dimanche ?

C'est sans précédent. Il y a eu des débordements autrefois. Des ruisseaux qui ont quitté leur lit pour inonder la route. Il y a eu aussi des débordements provoqués par le canal de Magenta. Les deux principales routes sont souvent submergées. Ce qui s'est passé dimanche est du jamais-vu.

Selon vous, à part 300 mm de pluie en une journée, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ?

Albion a connu un développement fulgurant ces dernières années. Il y avait d'abord le village principal, et les morcellements Belle-Vue et de Chazal. Par la suite, toute la région s'est développée à une vitesse extraordinaire avec de nouveaux morcellements et des projets immobiliers. Il y a eu aussi un hôtel. La population de ce village a plus que triplé en 20 ans. D'abord, le conseil du district de RivièreNoire n'a pas fait de suivi quand il a donné des permis de construction. Le ministère de l'Environnement ne s'est pas assuré que les permis d'Environmental Impact Assessment (EIA) soient respectés. Il y a quelques promoteurs et individus qui n'ont pas respecté la loi et les conditions attachées à leur permis lors des travaux. Donc, il y a eu un développement mal organisé, pour ne pas dire sauvage. Ce n'est pas tout. Le Metro Express passe en amont d'Albion et de Gros-Cailloux dans la région de Chebel-Barkly. Les travaux ont été faits sans EIA. Donc, l'eau de pluie va toujours vers la mer en passant par Albion et Gros-Cailloux. Le ruisseau d'Albion n'a pas été nettoyé depuis longtemps. La route a été emportée au morcellement de Chazal en raison des travaux de la Central Water Authority et d'un contracteur. Ils en sont responsables. De plus, Albion se trouve dans la circonscription de BeauBassin-Petite-Rivière. Elle a voté contre le Mouvement socialiste militant. Il n'y a pas eu de développement d'infrastructures publiques dans les villages de cette circonscription depuis quelques années.

Mais des secrétaires parlementaires privés (PPS) avaient été désignés pour occuper cette circonscription...

Il y a u un défilé de PPS qui ont fait des visites de lieu, mais sans développement. Le conseil du district de Rivière-Noire ne finance pas le conseil de village d'Albion pour les projets malgré sa bonne volonté. Il accorde la priorité aux villages de Savanne-Rivière-Noire où Alan Ganoo a été élu. La National Development Unit (NDU) ne fait pratiquement rien. Il y a eu la construction du pont près du centre de recherches du ministère de la Pêche, mais il a été mal fait. Il est toujours submergé pendant les grosses pluies. Franco Quirin, Karen Foo Kune et moi-même avons posé tant des questions au Parlement sur le manque de drains et d'infrastructures. Nous sommes intervenus à l'ajournement pour attirer l'attention des autorités. Le gouvernement a toujours fait la sourde oreille. Albion est un des enfants pauvres de la région. Nous sommes quotidiennement sur le terrain depuis dimanche pour trouver des solutions. Il a fallu que nous intervenions à la radio tout comme des habitants après l'inondation d pour que la NDU et la PPS descendent dans localité mercredi après-midi pour un constat.

Qu'avez-vous fait pour ce village quand vous étiez ministre de l'Environnement ?

J'étais ministre de 2000 à 2005. Beaucoup de morcellements étaient dans l'obscurité totale à la tombée de la nuit. J'ai fait éclairer les rues. Si les habitants circulent dans des ruelles en bon état en ce moment, c'est grâce à moi. Les routes étaient très mal asphaltées. Des morcellements n'étaient même pas connectés aux réseaux de la CWA et du Central Electricity Board. La liste est longue.

Quelles solutions proposez-vous ?

Franco Quirin, Karen Foo Kune et moi-même en avons parlé récemment. Le développement immobilier a été fait avec des inconvénients dans certains cas. Les morcellements ont poussé comme des champignons sans suivi. Il faut un plan directeur pour Albion afin de régler les problèmes existants et aussi un plan pour voir comment ne pas empirer la situation. Il faut de bonnes routes d'accès qui ne sont pas inondées à chaque averse. Ce sera notre mission pour ce village aussitôt au pouvoir.

La Mauritius Investment Corporation est derrière un projet immobilier à Albion. Vous pensez que la situation risque de se détériorer

Nous ne sommes pas contre le développement, mais tout développement doit se faire selon les normes. Des organisations non gouvernementales ont exprimé leurs craintes. Il faut savoir quelles seront les mesures prises pour éviter des débordements. Comment ce projet sera fait. Nous suivons la situation de près. Il y a aussi de nouveaux morcellements. Aucun développement ne doit se faire au détriment des habitants.