Ile Maurice: Accès aux informations environnementales via une application mobile

«Planet vs. Plastics.» Tel a été le thème de la Journée internationale de la Terre, célébrée le 22 avril, qui vise à rassembler les étudiants, les entreprises, les communautés locales, les individus et les organisations non gouvernementales, pour appeler à la fin des plastiques dans l'intérêt de la santé et de la planète. Dans ce contexte, plusieurs événements ont été organisés pour attirer l'attention sur l'importance de la protection et de la préservation de l'environnement. Car la Terre lance un appel à l'action alors que des millions de personnes sont touchées par les vagues de chaleur, les incendies de forêt et les inondations, et que le changement climatique, la pollution et l'impact humain exercent une pression intenable sur les écosystèmes.

Dans le cadre de cette journée, le ministère de l'Environnement a annoncé le mardi 23 avril le lancement d'une application mobile, MoNatir qui fournira au public des informations environnementales, telles que l'indice de qualité de l'air, les sanctions pour les principales infractions environnementales, et des détails sur les installations de gestion des déchets, les plages publiques et des informations météorologiques, entre autres. De même, une législation est en préparation pour la gestion des bouteilles de boissons en PET post-consommation afin d'atteindre un taux de collecte et de recyclage d'au moins 80 % à court terme.

Dans le contexte de cette même journée mondiale, le 24 avril, une nouvelle gamme de matériaux de construction à partir de déchets de construction et de démolition a été lancée par Gamma Materials. Lors du lancement, le ministère de l'Environnement a soutenu que l'élaboration d'une stratégie sur les déchets de construction et de démolition est en cours pour permettre le remblayage ou le nivellement avec uniquement des composants inertes des déchets de construction et de démolition, ainsi que la réutilisation et le recyclage des matériaux non inertes triés comme le plastique, le bois, le papier et l'acier.

Parmi les projets en cours dans la perspective de la nouvelle stratégie avec l'Agence française de développement axés sur le compostage des déchets organiques et le recyclage des déchets sec, il a aussi été annoncé que l'évaluation des soumissions des appels d'offres lancée pour la mise en place d'une installation intégrée de traitement des déchets est presque terminée et que le contrat pourrait être prochainement attribué. L'installation comprendra une usine de compostage et une unité de tri, fruit d'un partenariat public-privé. Avec le soutien du Programme des Nations Unies pour le développement, des règlements ont été élaborés pour rendre obligatoire le tri des déchets à la source dans les foyers, les institutions, les commerces et les industries.