Maroc: La DGSN et l'ANEF organisent une journée d'étude sur la lutte contre les délits forestiers

Kénitra — La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et l'Agence nationale des eaux et forêts (ANEF) ont organisé, lundi à l'Institut Royal de police (IRP) de Kénitra, une journée d'étude axée sur la lutte contre les délits forestiers.

Placée sous le thème "la lutte contre les délits portant atteinte au domaine forestier", cette journée d'étude s'inscrit dans le cadre de l'opérationnalisation de la convention de partenariat qui a été signée, le 12 janvier dernier, par la DGSN et l'ANEF, indique un communiqué conjoint.

Cet accord, souligne la même source, intervient dans le cadre des objectifs communs entre la DGSN et l'ANEF, ainsi que de la nécessité de développer la coopération entre les deux parties dans le domaine de la formation et de l'échange d'expertises et d'expériences dans des sujets d'intérêt commun, en étant résolues à renforcer la coordination sur le terrain en matière de prévention et de répression des délits forestiers.

Selon le communiqué, la convention vise à établir un cadre réglementaire pour raffermir la coopération et le partenariat entre les deux parties dans le domaine de la protection du couvert forestier et à unifier les visions et les méthodes de travail pour lutter contre l'atteinte au patrimoine forestier et à la faune sauvage.

Il s'agit aussi de promouvoir la coopération dans les domaines de la formation et du développement des compétences, des méthodes et des moyens de travail en organisant des sessions de formation au profit des deux parties, ainsi qu'en échangeant des expertises et des expériences sur des sujets d'intérêt commun, outre la prévention et la lutte contre les délits forestiers à travers une coordination continue et l'échange de données conformément à la législation et aux lois en vigueur.

Pour ce faire, ajoute le communiqué, les deux parties oeuvrent, en vertu de cet accord, à unifier et à renforcer les efforts et la coordination concernant les opérations de terrain liées à la prévention et à la lutte contre l'atteinte au patrimoine forestier et à la faune sauvage dans les domaines forestiers urbains.

Les agents de l'ANEF seront également appuyés et assistés par les éléments de la sûreté nationale lors des procédures juridiques ciblant les magasins de vente de produits forestiers, de faune sauvage, et les ateliers de menuiserie et d'abattage du bois, ainsi que les entrepôts de produits forestiers, en plus de l'échange des données relatives à la criminalité forestière et aux personnes présumées impliquées, conclut le communiqué.