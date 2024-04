Maroc: L'OTAN salue l'engagement du pays en faveur de la sécurité internationale

Rabat — L'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) salue l'engagement du Maroc en faveur de la sécurité internationale et les efforts qu'il a déployés, des décennies durant, en faveur de la réforme des secteurs social, politique et économique, a indiqué, lundi à Rabat, l'Amiral Rob Bauer, président du Comité militaire de l'OTAN.

Dans une déclaration à la presse à l'issue d'entretiens avec le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l'Administration de la Défense nationale, Abdeltif Loudyi, l'Amiral Rob Bauer, qui effectue du 28 au 30 avril une visite dans le Royaume, a affirmé que "l'OTAN est fière de compter le Maroc parmi ses partenaires".

Le responsable s'est félicité des relations solides et mutuellement bénéfiques que le Maroc et l'Alliance ont réussi à nouer, grâce notamment au dialogue méditerranéen et au programme de coopération de l'OTAN.

Le Maroc a, en effet, participé à de nombreux exercices de l'OTAN, auxquels il a apporté son expertise et son expérience en matière de lutte contre le terrorisme et l'immigration illégale, ainsi que dans le domaine de sécurité maritime, a fait remarquer l'Amiral Rob Bauer.

Les pays membres de l'OTAN partagent les mêmes défis avec ceux de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA), a-t-il, par ailleurs, relevé, citant à titre d'exemple les menaces posées par les groupes extrémistes, le terrorisme et la prolifération nucléaire.

"Malgré la différence des approches pour relever ces défis, il est crucial de transformer notre diversité en force", a dans ce sens soutenu l'Amiral Rob Bauer, soulignant la volonté de l'Alliance de renforcer ses relations avec les pays de la région, dont le Maroc.

Il a, à cet effet, mis l'accent sur la nécessité de saisir les opportunités pour faire évoluer cette coopération au service de la paix et de la stabilité. Pour ce faire, l'OTAN se doit d'écouter mieux et plus activement ses partenaires et d'investir dans le capital humain et dans la compétence, a-t-il dit.

Au cours de cette visite au Maroc, l'Amiral Bauer animera une conférence au Collège Royal de l'enseignement militaire supérieur à Kénitra sous le thème "Les perspectives et les stratégies de l'OTAN".