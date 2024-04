Madagascar: Andry Rajoelina à Fort Dauphin - Lancement du premier parc éolien du pays

Une véritable révolution du secteur énergétique à Madagascar. Samedi dernier, le président Andry Rajoelina a assisté à la cérémonie de lancement officiel de l'installation du premier parc éolien de l'histoire de Madagascar.

La réalisation de ce projet d'envergure qui sera installé à Ehoala Fort Dauphin, est assurée par la société Rio Tinto - QMM. 19 pylônes éoliennes mesurant 50m de hauteur chacun, seront installés sur le site. Chaque dispositif sera équipé de trois hélices de 26m, d'un poids total de 7 tonnes. Ces 3 hélices seront supportées par une nacelle de 13 tonnes.

A travers la grandeur de ces dispositifs, on peut imaginer l'importance de ce projet innovant. Actuellement, les techniciens sont en pleine phase de construction des fondations en béton qui mesureront 7m de diamètre sur un profondeur de 16m2. Ces fondations sont construites pour supporter un vent allant jusqu'à 120km/h, selon un responsable du projet. Au total, ce parc éolien de Faradofay aura une capacité de production de 16 mégawatts d'électricité. Cette infrastructure sera opérationnelle à partir du début de l'année 2025, a-t-on expliqué.

14 mégawatts. D'ici quelques mois donc, la capitale de la Région Anosy sera complètement électrifiée par énergies renouvelables. A souligner que la production en électricité actuelle assurée par QMM est de 24 mégawatts. Samedi, avant de donner le coup d'envoi des travaux d'installation de ce parc éolien, le Chef de l'Etat a aussi inauguré un parc solaire nouvellement installé à Ehoala Fort Dauphin.

Actuellement, ce site produit 8 mégawatts d'électricité mais les responsables envisagent de procéder prochainement à son extension afin d'obtenir 6 mégawatts de plus. 15 000 panneaux solaires y sont installés pour le moment. A termes, ce parc solaire de Faradofay produira 14 Mgw et assurera les besoins en électricité de la société QMM et de la ville de Taolagnaro.

D'après les explications, ce parc solaire a été fait pour répondre aux besoins de 80 000 bénéficiaires. D'ailleurs, il est doté d'une batterie de stockage et de compensation de 8,5 mégawatts pour éviter les coupures pendant les périodes de pluies et/ou de mauvais temps. Ce projet est le fruit d'une collaboration entre l'Etat malgache à travers la société JIRAMA et la société Rio Tinto - QMM.

« Si durant le premier mandat, nous avons initié le développement depuis les districts, pour ce second mandat, nous allons le faire à partir des communes », a martelé le président Andry Rajoelina tout au long de ce déplacement dans le Sud.

La commune rurale de Ranopiso répond à cette ambition. Cette commune reculée dans la Région Anosy dispose de toutes les infrastructures sociales dont la population a besoin pour améliorer son bien-être et ses conditions de vie sociale, en l'occurrence une EPP, une CEG, un marché communal et maintenant un centre de santé aux normes.

En effet, le Chef de l'Etat a inauguré samedi le nouveau CSBII de cette commune. Outre la gratuité des soins, cet établissement propose aussi un centre de vaccination et une maternité aux normes. Afin de renforcer la lutte contre l'insécurité, le poste avancé de Ranopiso sera renforcé et transformé en une brigade de la gendarmerie.

Le président Andry Rajoelina a ensuite inauguré la Maison de la Pêche de Fort Dauphin, et a remis des matériels de production de miel au profit de l'Union des coopératives Soava Agri de Fort Dauphin. Une initiative répondant au programme One District One Factory (ODOF). La distribution de lampes solaires Hazavana ho anao pour la population de Faradofay s'est poursuivie pendant les trois jours de visite du Chef de l'Etat dans cette localité.