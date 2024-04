Madagascar: Hôtel des Finances - Une concrétisation des efforts pour le développement régional

Aucune région ne sera oubliée. Cette promesse du président de la République, Andry Rajoelina, se concrétise au sein du ministère de l'Economie et des Finances qui a réalisé d'importants projets d'infrastructures au niveau régional.

La dernière en date n'est autre que l'Hôtel des Finances inauguré la semaine dernière à Taolagnaro, durant son périple dans la région Anôsy.

985m2

Constitué d'un bâtiment administratif moderne et répondant aux normes de travaux publics en vigueur, l'Hôtel des Finances regroupe tous les services publics dispensés par le MEF. L'objectif de la mise en place de l'Hôtel des Finances étant de faciliter les opérations liées à l'administration et d'offrir des services de qualité et de proximité aux usagers.

En effet, la totalité des services techniques déconcentrés (STD) au sein du MEF sont regroupés dans ce bâtiment de 985m2 pouvant accueillir jusqu'à 426 employés et qui comprend 66 bureaux et salles de réunion réparties sur 2 étages. Ainsi les usagers des services des impôts, de la douane, du contrôle financier, du budget et des finances, du trésor de la commission régionale des marchés publics, la PRMP régionale... sont dorénavant servis dans ce même bâtiment équipé de matériels informatiques performants, de matériels de bureaux et de mobiliers de bureaux.

%

Priorités

Les aînés bénéficient d'un traitement privilégié puisque le rez-de chaussée du bâtiment est dédié aux services des pensions. Une manière pour le MEF de faciliter la mobilité des personnes âgées. En tout cas, l'environnement de travail offert permet aux cadres et agents du MEF de donner le meilleur d'eux-mêmes. Sur ce point d'ailleurs, la ministre de l'Economie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison a exhorté les employés de l'Hôtel des Finances à performer dans l'exécution des missions qui leur sont assignées pour les usagers des services publics et pour la nation.

Le président Andry Rajoelina a rappelé que la mise en place des infrastructures au service du développement figure parmi ses priorités. Une étape de plus en matière d'efforts pour la gouvernance puisque durant des dernières décennies, la région Anôsy n'a pas bénéficié de ce genre d'infrastructures publiques.