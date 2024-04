Madagascar: Run - Mobil Drag Racing - Première victoire et un record pour Bobo

Bon début. Le champion en titre, Herizo Boarilaza alias Bobo du club Tasamm, au volant d'une Mitsubishi Evo V, décroche la victoire du « Premier défi », la première manche du championnat de Madagascar des runs, dimanche à Arivonimamo. Bobo remporte sans adversaire la finale. Tahiana Rasolojaona dit Jay Taxx, sur BMW///M, a abandonné et n'a pas pris le départ du duel final, à cause d'un souci au capteur MPH d'arbre à cames.

Outre la victoire de la manche inaugurale, Bobo a signé un nouveau record national. Il a amélioré son propre record de 9"13 contre 9"76 réalisé lors de la quatrième et dernière manche de la précédente saison. « Je suis content du résultat. Ce n'est pas prévisible, mais je l'ai fait finalement jusqu'au bout. J'ai dû changer la boîte, car j'ai eu un problème avec l'ancienne... L'objectif est la régularité et d'essayer de marquer des points et de bien gérer la voiture », confie Bobo.

À cause d'un problème de cellulaire du chronométrage, le coup d'envoi du premier passage n'a été lancé que vers 11h30, soit un retard de plus de deux heures et demie. Jean de Dieu Rafanomezantsoa dit Vazaha, au volant d'une Subaru, se trouve à la troisième place et est sacré vainqueur de la catégorie Pro Run. Il a défait Hoby Razafinjaka, lui aussi sur Subaru, en finale. « La voiture n'est pas en forme malgré la préparation intensive. Lors de l'essai, tout allait bien, mais en vain. Je n'ai pas fait beaucoup de modifications », souligne Vazaha.

%

Spectacle

Le vice-champion de la précédente saison, Tojo Ranaivo, a conduit, dimanche, une Dodge au lieu de sa Mitsubishi Evo X. « Nous avons testé l'Evo X jusqu'à 3 heures du matin. Les trois derniers jours, tout allait bien, mais la mécanique a taquiné et il y a parfois des casses. J'ai juste dû participer et j'ai conduit la Dodge pour marquer des points. Je ferai mieux pour rattraper l'écart la prochaine fois », mentionne Tojo Ranaivo.

Concernant le spectacle, ce dernier a amené la Lamborghini Huracan à Arivonimamo hier, pour participer à l'Open et pour le fun. « Certes, la Lambo roule vite, mais la conduire pour le championnat n'est pas très évident, l'accélération et le freinage brusque pourraient entraîner des casses », souligne Tojo Ranaivo.

Dans la catégorie Super Run, le jeune Bryan Ratsivahiny et sa Peugeot 205 Tonnerre remportent la victoire en s'imposant contre Kevin Rabemananjara, dit Kev's, sur MK1 TDI. La victoire dans la catégorie Run est revenue à Ando Nandrianina Rakotomaharo sur P205 S16. Le prochain rendez-vous, la deuxième manche nationale, aura lieu dans un mois, le 2 juin.