Madagascar: Événement - Clap de fin pour la Foire de l'élevage

Il était une foire... Le rideau tombe sur la 16è édition de la Foire de l'élevage et de la production animale (Fepa). Elle s'est tenue, comme chaque année, à Nanisana chez les Malagasy professionnels de l'élevage.

Près de vingt-deux mille visiteurs ont visité les lieux durant les quatre jours pendant lesquels s'est tenu ce rendez-vous des acteurs de la filière élevage. Pour beaucoup d'entre eux, la tenue de cet événement a permis de découvrir une filière en plein essor. Certains, déjà attirés par l'élevage professionnel, comptent d'ailleurs déjà s'inscrire à des formations.

« Il fut un temps où je voulais être apiculteur, mais avec la force des choses et le manque de formations, j'ai dû passer à côté de cela. Avec cette foire, j'ai pu découvrir cette filière sous un nouveau jour. Le miel et les produits d'apiculture commencent en effet à attirer plus de gens. Il y a une demande croissante », concède Lahatra Raherisoa, la trentaine. Il envisage de s'inscrire à des formations sur l'apiculture d'ici peu. « Je pense qu'il n'est jamais trop tard pour se relancer sur cette voie, et acquérir une formation adéquate », confie-t-il.

Diverses conférences et débats se sont également tenus par rapport à l'élevage et à l'avenir de ce secteur, lors de ces quatre jours. Une occasion pour les professionnels du domaine d'échanger et d'acquérir une formation éclair sur la façon d'entreprendre et de réaliser le business.

Les jeunes commencent aussi à s'intéresser à l'élevage. Une filière considérée par beaucoup comme prometteuse. En témoignent les groupes de jeunes, universitaires ou lycéens, venus voir ce que le secteur a de mieux à leur offrir. Pendant les quatre jours de Foire, des écoles ont même fait le déplacement pour une journée, faisant découvrir aux élèves le monde de la ferme, de l'élevage et des intrants agricoles.

À l'occasion de la clôture de la 16è édition de la Fepa, des démonstrations et des tirages au sort ont été réalisés. Les prix des meilleurs stands ont également été distribués entre LFL Madagascar, premier prix, Mamango Fish, qui a reçu le second prix et Agrishop, à la troisième place du podium. Cette édition a vu la participation de cent trente exposants.