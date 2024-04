Madagascar: 16e édition de la FEPA - Une race américaine de poule pondeuse introduite au pays

Une grande affluence de visiteurs a été observée lors de la Foire de l'Elevage et de la Production Animale (FEPA), dans sa 16e édition, organisée par le Malagasy Professionnels de l'Elevage (MPE), sous tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Elevage à Nanisana.

De nombreux produits innovants y ont été à l'honneur. A titre d'illustration, une nouvelle race américaine de poule pondeuse a été introduite à Madagascar. « Il s'agit de la race Wyandotte qui a été exposée durant cette foire de l'Elevage et de la Production Animale. C'est une grande poule pondeuse et d'ornement. Elle peut pondre entre 250 et 300 oeufs par an à partir de 6 mois avec une durée de vie de 7 à 8 ans. Son poids peut également atteindre 4kg », selon les explications d'un responsable de la ferme de Bevarina, exposant à la FEPA à Nanisana, durant quatre jours.

L'unité à 120 000 Ar

En outre, cette race de poule Wyandotte provenant des États-Unis, est réputée pour sa capacité d'adaptation, sa sociabilité et son intelligence. Ainsi, « elle s'adapte facilement à l'environnement de l'élevage à Madagascar. Cette nouvelle race de poule pondeuse et d'ornement a été très prisée par les visiteurs. En effet, lors de la première journée de la foire, ses poulets âgés de 2 mois se sont vendus en l'espace de quatre heures d'exposition. L'unité s'est acquise à 120 000 Ar », a-t-il ajouté. Et lui de préciser que la poule Wyandotte dispose de trois couleurs, à savoir, argenté, doré saumon et marron. Les races importées de poulet comme Australorp et Sussex ont également attiré de nombreux visiteurs.

Produits agricoles bio

Par ailleurs, d'autres exposants à la FEPA ont proposé, de leur côté, différentes provendes de fabrication artisanale 100% bio ou bien industrielle, qui sont adaptées à tout type d'élevage tels que l'aviculture, l'élevage porcin et la pisciculture, sans oublier l'élevage bovin. Etant donné que le secteur de l'élevage et interdépendant à l'agriculture, la promotion des produits agricoles bio et l'agro-écologie constitue également la particularité de cette Foire dans sa 16e édition.

Des paysans se professionnalisent entre autres en matière de fabrication de lombricomposts, des composts BSF et des pesticides naturelles permettant de lutter contre les insectes ravageurs pour tout type de cultures. « Ces composts procurent de nombreux avantages pour les agriculteurs. Ils favorisent entre autres, la limitation des maladies chez les végétaux et la croissance des plantes. Ils améliorent en même temps la capacité de rétention d'eau et la structure des sols tout en apportant les éléments nutritifs indispensables aux végétaux tels que l'azote, le phosphore et le potasse », a évoqué un technicien.

Dégustations

Ce n'est pas tout ! Les visiteurs ont pu savourer de nombreuses dégustations de produits d'élevage. On peut citer, entre autres, des saucisses de poulets, des brochettes de lapin, des poissons frits et des magrets de canard ainsi que des yaourts aux différents parfums, des fromages et des oeufs de races importées. L'objectif de MPE vise à promouvoir les filières porteuses tout en incitant la population à consommer les produits d'origine animale. Hormis cela, les visiteurs de la 16e édition de la FEPA ont été stupéfaits par la démonstration canine et ont beaucoup apprécié le jeu tombola.