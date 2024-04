Madagascar: Journée nationale de la souveraineté et de l'enfance - La diversité culturelle à l'honneur

La Journée nationale de la souveraineté et de l'enfance, qui se tient traditionnellement en Turquie, a été célébrée avec enthousiasme et engagement à Madagascar. Cet événement organisé avec l'ambassade de Turquie a mis en lumière la richesse de la diversité culturelle au sein de l'Ecole Internationale « Maarif Madagascar ».

Le thème de la célébration portait sur « Nous les enfants, la joie d'aujourd'hui et l'espoir de demain ». Cette célébration est une occasion spéciale pour honorer les enfants et promouvoir leurs droits en mettant l'accent sur leur importance dans la construction d'un avenir meilleur. L'évènement a offert une plateforme unique pour mettre en valeur la diversité culturelle dans cette école et renforcer les liens entre Madagascar et la Turquie.

Les élèves ont eu l'opportunité de participer à des performances artistiques, des présentations culturelles et des activités ludiques mettant en avant la richesse de leurs traditions et coutumes. Tout en sachant que des élèves malgaches, égyptiens, mauriciens, guinéens, afghans et pakistanais sont scolarisés au sein de cet établissement.