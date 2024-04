Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 30 Avril2024

Kenya : Pluies diluviennes- Un barrage naturel cède, au moins 46 morts

Au moins 46 personnes sont mortes dans le centre du Kenya, après qu'un barrage naturel a cédé sous l'effet des pluies diluviennes qui s'abattent sur le pays depuis plusieurs semaines, selon un nouveau bilan toujours provisoire. Il s'agit de l'épisode le plus meurtrier dans ce pays d'Afrique de l'Est depuis le début de la saison des pluies, qui est amplifiée cette année par le phénomène climatique El Niño. Lundi, le gouvernement kényan faisait état de 103 morts et plus de 185.000 déplacés depuis mars à travers le pays, dans un bilan qui n'évoquait toutefois pas la tragédie d'Old Kijabe. « Les personnes de la morgue ont déclaré avoir 46 corps » venant de cette localité située à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Nairobi, a affirmé à l'AFP Joyce Ncece, responsable des opérations de secours dans le comté de Nakuru, où se trouve le barrage. (Source : Afp)

Benin : La marche contre la vie chère - Les travailleurs haussent le ton

La marche contre la vie chère initiée par les centrales et confédérations syndicales au Bénin n’a pu avoir lieu ce samedi 27 avril 2024. Et pour cause, La police a tiré des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. Des responsables syndicaux ont été arrêtés ainsi que d’autres militants, puis libérés dans la nuit. Mais dès leur sortie du commissariat, ils ont réaffirmé leur détermination à reprogrammer la marche. Par ailleurs, la confédération des syndicats des travailleurs du Bénin Cstb appelle à une autre marche pour le 1er mai.La horde de policiers déversée dans les rues de Cotonou samedi dernier n’aura pas émoussé l’ardeur des marcheurs contres la cherté de la vie au Bénin. Les Béninois étaient en effet sortis nombreux à l’appel des organisations syndicales pour une manifestation contre le coût de la vie. (Source : acotonou.com)

Mali : Fin de la Transition - Les sages déclarent les requêtes irrecevables pour défaut de qualité

La Cour constitutionnelle a déclaré irrecevables les requêtes du Président du Refsyma et de l’Ampp, Cheick Mohamed Chérif Koné et du Président du Mouvement Reconstruire-Baara Ni Yiriwa, Dr Mahamadou Konaté. Motivation : les associations requérantes n’ont pas qualité à saisir la Cour pour faire constater la vacance de la Présidence de la Transition. Le 27 mars 2024, le président de la Référence Syndicale des Magistrats (Refsyma) et de l’Association Malienne des Procureurs et Poursuivants (Ampp), Cheick Mohamed Chérif Koné a déposé au greffe de la Cour constitutionnelle une requête «aux fins de constatation de vide institutionnel au Mali pour vacance de la présidence de la Transition militaire et déchéance de ses organes et de mise en place d’une transition civile de mission ». Et le 8 avril 2024, le Président du Mouvement Reconstruire-Baara Ni Yiriwa, Dr Mahamadou Konaté a saisi les neuf sages d’une requête aux fins d’intervention volontaire tendant à la constatation de la vacance de la présidence de la Transition. (Source : abamako)

Togo : Tendances et résultats de l’élection du 29 Avril2024- La Ceni promet de publier les tendances des résultats provisoires du double scrutin

La Commission électorale nationale indépendante (Ceni) du Togo a annoncé qu'elle publierait, au cours de la nuit électorale de lundi, "les tendances des résultats provisoires" du double scrutin des élections législatives et régionales, qui s'est déroulé dans la journée du 29 avril. Les tendances des résultats provisoires seront annoncées "au fur et à mesure que transmises" par les différentes commissions électorales locales indépendantes, a précisé l'organe chargé des élections au Togo dans un communiqué adressé aux candidats. Un électorat de 4.203.711 personnes, dont 53,82 % de femmes sur le fichier électorat, était appelé à voter ce lundi 29 avril, pour le scrutin des élections législatives couplées avec les élections régionales. (Source : alome.com)

Burkina Faso : Culture/Snc 2024 - Des troupes rivalisent d’ardeur à la maison de la culture de Bobo-Dioulasso

Le grand prix national des arts et des lettres (Gpnal) catégorie arts du spectacle compétition pool jeunes, se poursuit ce dimanche 28 avril 2024 à la maison de la culture Monseigneur Anselme Sanou de Bobo-Dioulasso.La mythique salle des spectacles Sotigui Kouyaté au sein de la maison de la culture Monseigneur Anselme Sanou est témoin depuis le samedi 27 avril 2024 de diverses prestations en ballets et danses traditionnelles. L’ambiance dans la salle ce dimanche 28 avril est festive. Émerveillés, les spectateurs applaudissent et filment les prestations, en criant «bissé, bissé, bissé», c’est -à-dire qu’ils en redemandent. (Source : aouaga.com)

Niger : Niamey - Le Cirac fait don de produits pharmaceutiques

Le cercle indépendant de réflexion et d’actions citoyennes (Cirac) a fait don, ce samedi 27 avril 2024, de produis pharmaceutiques d'une valeur de 5 millions de Cfa à la maternité Issaka Gazobiy de Niamey. Ce don est composé de 80 paquets de compresses, 50 boites de Catapressan, 476 flacons de Bétadine Dermique ,1 502 ampoules de Ceftriazone, 1 gramme, 80 ampoules de Fentanyl, le tout pour un coût global estimé à 5 Millions F CFA. En remettant ce don, le président du CIRAC, M.Idi Ango Omar a tenu à remercier les agents de cette maternité à qui il a expliqué que ''ce don des produits pharmaceutiques à votre illustre institution, d’une valeur de 5 millions, est vraiment une modeste contribution. (Source : aniamey.com)

Rca : Digitalisation de l’Administration - Bangui et Rabat en voie de relancer leur coopération bilatérale

Mostafa El Halfaoui, Ambassadeur du Royaume du Maroc en République Centrafricaine a été reçu par le Ministre Ernest Mada, chargé du Secrétariat Général du Gouvernement et des Relations avec les Institutions de la République le lundi 29 avril 2024. Les discussions ont tourné à la relance de la coopération bilatérale qui existe entre la République Centrafricaine et le Royaume du Maroc dans le cadre du renforcement des capacités et de la digitalisation de l’Administration centrafricaine. Au terme de la rencontre, Ernest Mada s’est dit très satisfait des échanges. Il en a profité pour transmettre ses vifs remerciements au Royaume du Maroc pour sa haute sollicitude ainsi que le soutien constant et multiforme en faveur de la République Centrafricaine. (source : abangui.com)

Sénégal : Coopération régionale- Le président Diomaye chez Embalo ce mardi

Comme l’avait annoncé Senenews, le Président de la République, Bassirou Diomate Diakhar Faye, est attendu, ce mardi 30 avril 2024, en Guinée Bissau. Le Chef de l’Etat rendra visite son homologue Umaro Sissoko Embalo pour une visite de travail et d’amitié, selon le Bureau des informations gouvernemental. « Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, est attendu, ce mardi 30 avril 2024, en Guinée Bissau, pour une visite de travail et d’amitié. Ce déplacement, qui fait suite aux premiers voyages du Chef de l’Etat en Mauritanie et en Gambie, s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens historiques de bon voisinage et de brassage socioculturel entre le Sénégal et ses voisins. Il traduit, par ailleurs, la place de choix qu’occupe l’axe Dakar-Bissau dans les priorités diplomatiques du Président Bassirou Diomaye FAYE. ( Source :adakar.com)

Gabon : Des propositions du Dialogue national inclusif (DNI) - Deux ans de Transition, suspension du Pdg et régime présidentiel

Le 27 avril 2024 au cours d’une plénière générale, la deuxième et dernière du Dialogue national inclusif (DNI), la commission Politique devant proposer la durée de la Transition et une meilleure organisation des pouvoirs publics, a rendu sa copie. Deux ans de Transition, suspension de l’ex-parti au pouvoir, régime présidentiel, durcissement des conditions d’attribution de la nationalité gabonaise. Son verdict sur les questions qui cristallisent les débats. Ses principales conclusions ont été présentées le 27 avril lors de la plénière générale. (Source : alibreville.com)

Cote d’Ivoire : Emploi et protection sociale - Au moins 1000 personnes à insérer par an dans les régions transfrontalières nord

Dans le cadre de l’insertion socio-professionnelle des jeunes, des femmes et des personnes en situation de handicap, le ministère de l’Emploi et de la Protection sociale a élaboré deux grands projets à fort impact social.Il s’agit du Projet d’insertion des personnes vulnérables (Pipv) dont l’objectif annuel est d’insérer au moins 1000 personnes issues des régions transfrontalières nord, à travers des activités génératrices de revenus et le Projet de promotion de l’emploi décent (Pped) visant annuellement à insérer au moins 1500 bénéficiaires organisés en association et coopératives œuvrant dans les secteurs porteurs de l’agriculture, l’agro-industrie, l’agropastoral, de l’environnement et des Tic. Cette information a été donnée par le ministre de l’Emploi et de la Protection sociale, Me Adama Kamara, le lundi 29 avril 2024, à Abidjan-Plateau, à l’ouverture d’un atelier restreint d’opérationnalisation sur les systèmes intégrés d’emploi inclusif et d’investissement à impact initié par la direction générale de l’emploi. (Source : fratmat.info)