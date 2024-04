Cote d'Ivoire: Entreprenariat / Cgeci Academy 2024 - L'industrie africaine des services au cœur des débats

« Quelle industrie des services pour stimuler la performance des économies africaines ? » C’est le thème de la 12e édition de la Cgeci Academy qui aura lieu du 24 au 25 Octobre 2024 à Abidjan, au Sofitel Hôtel Ivoire d’Abidjan. La cérémonie de lancement de l’évènement a eu lieu le lundi 29 Avril2024 à la Maison du patronat à Abidjan- Plateau. Ce en présence de M. Ahmed Cissé, le président de la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire,( Cgeci), des acteurs du secteur privé , des partenaires sur l’évènement et de la presse. A l’occasion, Madame Mahoua Fadika-Delafosse, Vice- président de la Cgeci, a dit que le thème indiqué plus haut, invite nos pays à interroger leurs modèles et à regarder au-delà de la configuration actuelle de nos économies, encore fortement marquées par la prédominance du secteur primaire.

« Mais surtout, il les encourage à les diversifier pour être moins dépendants de leurs matières premières encore faiblement valorisées et à saisir les opportunités offertes par l’industrie des services, afin de créer une croissance moins vulnérable aux chocs exogènes, donc plus solide. Selon le rapport ‘’Perspectives économiques en Afrique’’ d’octobre 2023 du Fonds monétaire international, le potentiel du secteur des services pourrait contribuer de manière significative au développement économique en Afrique, dans des domaines variés comme les Tic, les services financiers, le tourisme, l’éducation-formation, la santé, la logistique et le transport. », a-t- elle indiqué.

%

Non sans ajouter que la Cgeci Academy 2024 sera ainsi l’occasion de traiter cette thématique de l’industrie des services de façon approfondie.

« La présence de pays invités d’honneur notamment la République de Maurice et la République de Singapour qui sont parvenus à développer un secteur des services performant au point de fournir les marchés africains, asiatiques et au-delà, permettra d’apprendre de ces meilleurs exemples, et surtout, de valoriser au mieux les secteurs capables de porter le développement de nos pays, pour les prochaines années. », a précisé la Vice- présidente Mahoua Fadika- Delafosse

Parallèlement à ce débat général sur de bonnes pratiques dans l’industrie africaine des services, la Cgeci Academy 2024 concernera, comme de coutume, les entrepreneurs de toutes catégories et de toutes origines : CEO, Young CEO et startups, avec les moments forts comme la Business Plan Competition et les Awards du Patronat.

Fanta Diabaté Epouse Diafouka, Directrice de projets chez Axes Marketing a présenté les acquis et les innovations de l’édition 2024. « Année après année, la Cgeci Academy s’attèle à offrir à sa grande communauté un contenu correspondant aux problématiques actuelles tout en répondant aux attentes formulées par les participants et exposants. C’est un véritable catalyseur du développement économique national, voire de la sous-région. La présente édition s’appuie sur une série de succès qui renforcent la confiance des partenaires et élargissent le rayonnement de notre forum, avec au compteur 2023 », a- t-elle précisé.