Sénégal: Kaolack - Les acteurs du système éducatif à pied d'oeuvre pour une bonne organisation des examens et concours

Kaolack — Une réunion du Comité régional de développement (CRD) sur les préparatifs des examens et concours s'est tenue, ce lundi, à la salle des conférences de la gouvernance de Kaolack, sous la présidence du gouverneur de la région, Ousmane Kane.

Les discussions ont tourné autour de la programmation générale des examens. Les participants ont aussi partagé sur les données statistiques et les dispositions pratiques liées à l'organisation correcte de ces examens.

L'inspecteur d'académie de Kaolack, Siaka Goudiaby, a rappelé que le Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE) et l'entrée en sixième vont se dérouler les 20 et 21 juin 2024. A partir du 2 juillet, se tiendront les épreuves du baccalauréat de l'enseignement général.

L'examen du Brevet de fin d'études moyennes (BFEM) est prévu le 18 juillet.

Pour le CFEE, les 20 127 candidats seront répartis dans 146 centres d'examen, tandis que pour le BFEM 99 centres seront ouverts pour les 102 jurys devant accueillir 12 974 candidats.

Pour ce qui est du baccalauréat général, l'académie de Kaolack dispose de 28 centres principaux et 10 centres secondaires pour 28 jurys et un total de 11 725 candidats.

En ce qui concerne le baccalauréat des sciences et technique de l'économie de la gestion (STEG), il est prévu un jury qui va accueillir 319 candidats dont 259 de l'académie de Kaolack, le reste devant venir de Fatick.

"Au niveau organisationnel, nous avons échangé sur toutes les dispositions pratiques appropriées relativement à la bonne organisation de ces différents examens", a-t-il assuré.

Après le CRD, dit-il, les inspections départementales de l'éducation et de la formation (IEF), en relations avec les préfets, vont tenir des réunions d'information avec les présidents des comités de gestion des écoles (CGE) et les associations de parents d'élèves (APE), les directeurs d'écoles et autres chefs d'établissement.

L'IA va également s'atteler, prochainement, à organiser des rencontres de partage, d'échanges et de sensibilisation avec les acteurs et tous les partenaires sociaux qui accompagnent les autorités académiques dans le pilotage et la gestion de l'éducation au niveau régional.