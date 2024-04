Congo-Kinshasa: Festival Maloba - Les rideaux de la sixième édition sont ouverts

Le coup d'envoi de la sixième édition du festival international de théâtre, danse, cirque du Congo, Maloba, a été donné le 29 avril à l'institut français du Congo (IFC). Le public découvrira les spectacles des artistes du Canada, du Brésil, de la République démocratique du Congo et de la République du Congo, pays hôte.

La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence de la directrice déléguée de l'IFC, Barbara Pamou; du député de la deuxième circonscription de Djambala, Brice Boniface Ngoulou; et du conseiller aux Arts de la ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs, Emeraude Kouka.

La sixième édition est placée sur le thème « Jeunesse et culture ». Ce rendez-vous s'inscrit dans une volonté d'accompagner la vision du gouvernement de redynamiser la culture et aussi l'année 2024 décrétée celle de la jeunesse par le président de la République.

Dans son discours de circonstance accompagné par le rythme du tam- tam de la compagnie le Musée, le directeur artistique dudit festival, Hugues Serge Limbvani, a indiqué que l'idée est toujours d'apporter des loisirs sains afin de lutter contre l'oisiveté des jeunes dans des quartiers très défavorisés et surtout de redynamiser le secteur culturel. « Notre objectif général est de faire de la culture un élément du développement des loisirs, de la cohésion sociale, vecteur de paix, un secteur incubateur, créateur d'emplois et moteur de la croissance économique au Congo », a signifié le promoteur.

%

Entre autres objectifs de ce festival, favoriser la mobilité accrue des artistes et professionnels de la culture du Congo ; améliorer l'offre culturelle ; impliquer les autorités décentralisées dans la prise en compte du secteur culturel et des loisirs ; convaincre les autorités responsables de la planification du développement national que le secteur de la culture, mère nourricière du secteur de loisirs, contribue de manière efficace et régulière au développement durable, etc.

Ouvrant le festival, le conseiller aux Arts de la ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs, Emeraude Kouka, au nom de la ministre Lydie Pongault, a fait savoir que cette manifestation est plus en phase avec la démarche soutenue par leur département. Elle met au coeur de cette édition la jeunesse. Maloba, c'est le lieu où se communiquent diverses expériences artistiques avec des artistes venant de divers horizons. Cette belle aventure des arts dramatiques et disciplines associées allie le spectacle à la formation et la formation aux rencontres entre les professionnels du théâtre, de la danse, du cirque et plus largement des industries culturelles et créatives.

Emeraude Kouka a félicité le promoteur de Maloba pour sa détermination à organiser ce festival annuel avec toujours un souci du dépassement aussi bien dans la programmation artistique que dans l'ambition de conquérir de nouveaux publics. Ce festival, a-t-il dit, permet au public de vivre des moments édifiants et riches d'émotion.

Signalons que le comédien congolais, Fortuné Bateza, et la compagnie le Musée ont agrémenté l'ouverture. Des spectacles auront lieu à l'espace permanence de l'honorable Ferréol Ngassackys, à Poto-Poto; à l'espace Noura, à Bacongo; à la mairie de Kintelé; à l'IFC; à Gare aux pieds nus, à Sadelmi, et prendront fin le 4 mai prochain.