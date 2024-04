Angola: La BNA approuve la Vision du système de paiement en novembre

Luanda — La Banque Nationale d'Angola (BNA) envisage d'approuver, en novembre prochain, la Vision du système national de paiement, pour la période 2023/2028, en vue de renforcer l'accès aux services financiers de faible valeur, y compris la technologie et l'innovation (fintech ), ainsi que des startups.

L'annonce a été faite lundi, à Luanda, par la directrice du département du système de paiement de la BNA, Cristina Caniço, lors de la 2ème réunion de la Commission technique pour le développement du système de paiements de l'Angola (CTDSPA).

Se confiant à la presse, la directrice Cristina Caniço a précisé que le Système national de paiement aborde les questions liées à l'innovation et à l'inclusion financière, tout en présentant la création d'autres innovations au laboratoire du système de paiement d'Angola et au Sand Box.

Ce faisant, a-t-elle poursuivi, le document apporte plus de concurrence et la possibilité d'effectuer des paiements transfrontaliers au niveau de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), dans un premier temps, et ensuite en couvrant l'ensemble du continent africain en général.

Selon Cristina Caniço, le document sera discuté au siège du groupe technique de stratégie et d'innovation, pour être définitivement approuvé en novembre de cette année, s'il est conclu.

Elle a mentionné que l'étude sur ce système est déjà terminée, mais qu'une norme est en cours de révision concernant les limites des valeurs dans le système de paiements, pour définir le coût d'utilisation.

D'ailleurs, l'administrateur exécutif de l'Entreprise de Services Interbancaires (EMIS), Pedro de Abreu, a déclaré que certaines initiatives ont été présentées pour rationaliser le système de débit, qui permet au client final d'autoriser le débit d'un service payé par une entreprise, de sorte qu'il devient de plus en plus utilisé en Angola.

À son tour, le président de l'Association Angolaise des Banques, Mário Nascimento, a déclaré que la banque envisageait avec réalisme et optimisme la Vision du système de paiement de l'Angola.

"Nous avons une vision de ce qui est fait pour moderniser notre système de paiements, afin de réaliser tous types de transactions, en utilisant l'ensemble du système", a-t-il ajouté.

A l'occasion, le président du Comité exécutif de Pay4all, Nuno Viegas, a souligné que la plupart des institutions financières non bancaires sont prêtes à adopter le nouveau système, tandis que certaines cherchent à s'intégrer au système de transfert instantané.

La 2ème réunion de la Commission technique pour le développement du système de paiement angolais, CTDSPA, a été dirigée par le gouverneur de la Banque nationale d'Angola (BNA), et rassemblé des entités liées au système financier et non financier du pays.