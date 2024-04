Congo-Kinshasa: Les exportations du pays vers la France ont régressé

L'économie occupe une place importante lors de la visite de deux jours, du président Felix Tshisekedi en France. Un business forum RDC - France est prévu ce mardi 30 avril. La RDC est le cent-septième (107ème) partenaire commercial de la France selon les données du ministère français de l'économie. Les exportations de la France vers la RDC ont connu une hausse exponentielle de 48 % estimée à 220 millions d'euros. En revanche les importations de la RDC vers la France ont régressé (61 M EUR, contre 123 M EUR en 2021). Constituées en majorité de produits issus du secteur minier.

Aujourd'hui, une trentaine d'entreprises françaises sont établies en RDC. Quelques-unes sont Orange qui selon la CCIF a dépassé le cap d'un milliard usd d'investissement en RDC. Il y a le groupe Accor qui exploite deux hôtels (Pullman) et projette l'ouverture prochaine de nouvelles implantations notamment des hôtels Ibis à Goma et à Kinshasa ainsi que deux hôtels Novotel à Kolwezi et Lubumbashi.

Il faut compter aussi le groupe Castel qui détient les brasseries Bracongo et Brasimba), leader sur le marché des bières et boissons gazeuses. Perenco exploite 11 champs onshore et offshore pour une production moyenne de 25 000 b/j. Et Total Energies, présent dans la distribution pétrolière (2° réseau de stations-services) et le groupe Vivendi avec Canal Plus et Canal Box. L'un des objectifs de cette visite officielle du président Felix Tshisekedi est de booster les investissements français en RDC au regard du potentiel d'affaires dont regorge le pays surtout dans le secteur des mines, infrastructures et énergie.