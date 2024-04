Congo-Brazzaville: Bien-être - L'icône de la santé holistique au naturel pour la première fois à Paris

Sur invitation de Hinza Consulting fondé par la Congolaise Rosiana Goma, Queen Afua, "Pionnière du Green Foods Movement", autrice du best-seller "Sacred woman", littéralement en français "Femme sacrée", l'icône de la santé holistique au naturel, en provenance des États-Unis, sera pour la première fois à Paris du 2 au 6 mai pour dispenser des "master class", cours de perfectionnement et de partage d'expérience dans le cadre du bien-être.

Pionnière du "Green Foods Movement" et autrice du best-seller "Femme sacrée", Queen Afua a dédié sa carrière aux femmes en leur donnant les clés d'une santé au naturel. Conseillère personnelle d'innombrables personnalités telles que Erykah Badu, Lauren London, India Arie ou encore Iyanla Vanzant, ses travaux ont été salués et reconnus par The New York Times, Vogue, les Nations unies et The National Blacks's Woman Health Project. Avec plus de 40 ans d'expérience, la praticienne du bien-être holistique est devenue un mentor de renommée internationale.

Sa venue à Paris constitue un événement inédit. Avec un zeste d'humour, une bonne rasade d'émotion et d'introspection, le charme d'une dame mûre sans âge, Queen Afua va se raconter elle-même avec un indéniable talent. Elle évoquera son rapport avec le bien-être. Et, grâce à un mantra archivolontariste, elle délivrera le message qu'elle a déjà livré dans son livre de 734 pages paru en septembre de l'année dernière. Dans ce guide de référence, véritable voyage initiatique de guérison physique et spirituelle, l'héritière des savoirs et rites égyptiens ancestraux saisit l'occasion de les faire revivre et de les transmettre.

Elle part du constat que la santé mentale et physique des femmes fait face à de multiples défis. Et, selon une étude du Parlement européen, 83% des femmes contre 36% des hommes ont fait état d'une augmentation sensible de la dépression, durant la crise de la covid-19, renommée "She Recession" par C. Nicole Mason, présidente de l'Institute for Women's Policy.

Pour répondre à ce constat, Hinza Consulting a souhaité créer un espace de bien-être pour les femmes car une femme en bonne santé est un acte de paix pour le monde. Durant son séjour parisien, Queen Afua partagera son savoir à travers une série de cinq "master class " exceptionnels : "Womb Care Love", "Sacred Woman", "Womb Yoga Dance", "Healing Circle" et "Heal Our Families".

Les problématiques qui y seront abordées porteront notamment sur la gestion au naturel des douleurs liées au système utérin (endométriose, ménopause, règles douloureuses, ablation de l'utérus, infertilité, etc.), la gestion du stress et des traumatismes. La journée sera également rythmée par des temps de conversations avec des intervenantes qui partageront leur expérience autour de la gestion de leur bien-être : Brigitte Houssou, Ayden, Kaigé-jean Bale de Simoes Fonseca.

Les participantes se restaureront sur place (midi et soir), grâce au buffet 100% végétal créé par les cheffes véganes Coralie Jouhier et Glory Kabe. Anais B, Dj, accompagnera musicalement l'événement tout au long de la journée. Pour le clôturer, Queen Afua montera sur les planches et présentera sa pièce de théâtre : Conversation "with your Womb". Un monologue où l'experte soulignera l'importance de converser avec "sa" utérus et non "son" utérus.

En collaboration avec la plateforme médiatique culturelle "My Afro Week", une exposition de produits et services des entrepreneurs du bien-être, le Holistik Market, se tiendra tout au long de la journée. Ce sera l'occasion de découvrir de nouveaux produits, d'établir des réseaux et d'effectuer les achats.

À propos de Hinza Consulting

Hinza Consulting est fondé par Rosiana Goma, consultante en éducation alimentaire, diplômée en naturopathie et certifiée en conseil nutrition. L'entreprise, représentante de la NTR attitude, a pour vocation de créer des événements IRL (In Real Life) dédiés à la santé au NTR (naturel). L'expérience, l'impact, l'authenticité, l'expertise et l'élégance sont les maîtres-mots. "L'objectif est de faire en sorte que les personnes qui assistent aux événements Hinza Consulting deviennent leaders de leur bien-être. Un événement est une expérience unique où chaque seconde est source de changement".