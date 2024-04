Congo-Kinshasa: Sénatoriales - Koffi Olomide s'est retiré de la course

Dans une vidéo postée sur Facebook, le 28 avril, puis relayée les heures suivantes sur plusieurs réseaux sociaux, la star congolaise a annoncé son retrait des joutes électorales dans une adresse personnelle à la nation, à ses compatriotes et au président de la Commission électorale nationale indépendante (Céni), refusant ainsi de participer à « un simulacre de vote ».

Le ton solennel, la voix grave, Antoine Agbepa, alias Koffi Olomide, a d'entrée de jeu fait savoir l'objet du post dominical à ses « chers compatriotes » et au « président de la Céni, Denis Kadima. « Je fais cette vidéo pour annoncer à la nation et à vous tous mes compatriotes qu'aujourd'hui, dimanche 28 avril 2024, j'ai fait le choix de me retirer de la course au Sénat », a-t-il dit. L'artiste a affirmé, avec une sorte de regrets, l'avoir fait en dépit d'un souhait qui le tenait à coeur. En effet, prenant à témoin les Congolais, il a poursuivi : « Tous mes compatriotes, vous savez l'amour que j'ai pour notre nation. J'ai toujours eu envie de servir le Congo même autrement que par la musique ». Il a motivé de la sorte son ambition d'embrasser la politique, précisant avoir à cet effet posé sa candidature « en tant que sénateur auprès du secrétariat provincial du Sud-Ubangi ».

Par ailleurs, Koffi Olomide dit avoir pris connaissance de la lettre de retrait de la course au Sénat de l'ex-Premier ministre Samy Badibanga, la même journée du 28 avril. N'ayant pas au départ compris ce choix, il affirme y être parvenu à la suite d'un malencontreux événement. La star internationale a décrié à ce propos qu'en date de ce « dimanche 28 avril 2024, l'Assemblée provinciale du Sud-Ubangi s'est vidée de tous ses députés provinciaux. Tous séquestrés chez certains présidents de certains partis politiques qui, de surcroît, exercent des fonctions dans notre pays ».

Et de poursuivre qu'en sus, « Ces députés ont l'ordre de ne pas voter en âme et conscience mais d'exécuter la volonté de ces hommes politiques et leurs partis ». C'est au vu de ce contexte qui l'a désabusé, ne pouvant s'adresser à personne, que l'artiste a été alors porté à faire un choix radical, l'Assemblée ayant été vidée de ses membres. Aussi a-t-il dit avec une once de dépit dans la voix : « J'ai préféré me retirer de ce simulacre de vote parce qu'il n'y a pas de scrutin ». Affirmant son désappointement, il a ajouté : « J'avais pensé jusque-là que le sénateur était quelqu'un de digne, élu honnêtement ». Mais à son grand dam, a-t-il renchéri, « il n'y a pas d'honnêteté, il n'y a pas de vote libre, ça se passe comme dans les Western en Amérique. C'est une honte pour notre nation ».

Le Congo mérite mieux

C'est donc fort de ce constat malheureux que le Grand Mopao dit être résolu à chercher à « rencontrer le patron de la Céni pour lui expliquer cela ». Et qui plus est, il appelle à une mobilisation des Congolais à ne pas cautionner pareille imposture. « D'ores et déjà, je demande à tous mes compatriotes de se lever contre ce simulacre de vote, cette honte à la nation. Le Congo mérite mieux », a-t-il soutenu. Il a poursuivi avec conviction : « Le Congo a besoin que les sénateurs qui sont censés contrôler l'action du gouvernement et voter des lois pour qu'il avance le fassent librement, en âme et conscience ».

Ayant décrié la pratique déshonorante des politiques, Koffi Olomide a conclu son annonce en s'adressant aux élus du Sud-Ubangi. « Je demande à tous les députés provinciaux du Sud-Ubangi de se souvenir que ce sont des hommes », a-t-il dit. Rappelant à son souvenir leur rencontre lors de son passage à Gemena, il affirme s'être fait une nette opinion de ces derniers. « J'avais eu affaire à des hommes », a-t-il soutenu. Mais en se ravisant à leur propos, il a déclaré : « Je me rends compte que ce sont des personnes dont on dompte la conscience et à qui on donne des ordres dans un moment où le Congo a besoin de toutes les intelligences de ses fils et de tous les bras ». A la fin, le patron de Quartier Latin a remercié les internautes qui ont pris la peine de le suivre, y ajoutant cette recommandation ultime : « N'oubliez pas de partager massivement cette vidéo ».