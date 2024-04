Congo-Brazzaville: Enseignement général - Rapprocher davantage les écoles des apprenants

Plusieurs établissements scolaires ont ouvert leurs portes aux élèves dans différentes localités de l'arrière-pays cette année. Dans cette lancée, le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean Luc Mouthou, vient d'effectuer une visite de prospection des sites où seront érigés le collège de Tsinguidi et le lycée de Mayoko, dans le département du Niari.

« La jeunesse scolarisée doit être prise en charge de sorte à installer les écoles à proximité des apprenants », a fait savoir le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, lors de sa descente dans le département du Niari, le 27 avril. A Tsinguidi et à Mayoko, le constat est criard, a-t-il souligné. « En l'absence d'un collège à Tsinguidi et d'un lycée à Mayoko, nous avons pris l'engagement de faire en sorte que dès la rentrée scolaire 2024-2025, prévue en octobre prochain, les deux établissements soient opérationnels », a fait savoir le ministre Jean Luc Mouthou.

Ainsi, les élèves qui parcourent de longues distances seront soulagés. L'épineux problème d'abandon ou de décrochage scolaire peut trouver une partie de solution avec l'installation des établissements scolaires à proximité des apprenants, surtout en zone rurale.

Alors, le rapprochement école-apprenant peut traduire la volonté des pouvoirs publics d'atteindre le quatrième objectif de développement durable des Nations unies qui appelle les Etats à assurer l'accès de tous à une éducation de qualité et à promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie.

Dans la Cuvette, les Plateaux, la Bouenza, le Kouilou, Brazzaville, Pointe-Noire et bien d'autres départements, les établissements scolaires sont sortis de terre en dehors de ceux qui existent déjà et dont la capacité d'accueil a été élargie pour résoudre tant soit peu la situation des pléthores en améliorant les conditions d'apprentissage pour les élèves et de travail pour les enseignants.

Seulement, il y a des localités à travers le pays qui attendent encore. Le ministère de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation qui espère atteindre les engagements pris en matière de construction des écoles d'ici à la prochaine rentrée des classes devrait donc poursuivre l'oeuvre pour que chaque enfant, quel que soit le lieu où il se trouve sur le territoire national, bénéficie pleinement du droit à l'éducation.