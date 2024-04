Angola: Un magistrat demande la collaboration des militaires dans la protection de l'environnement

Ondjiva (Angola) — Le procureur militaire de la province de Cunene, le colonel José Camilo, a demandé, samedi, à Ondjiva, la collaboration du personnel des Forces armées angolaises (FAA) et des organismes de sécurité et d'ordre intérieurs dans la protection et la préservation de l'environnement et des ressources naturelles.

Le magistrat s'exprimait lors d'une conférence sur "le rôle des corps militaires dans la protection de l'environnement", dans le cadre de la journée commémorative de la Semaine de la Légalité, visant à saluer le 45ème anniversaire de l'institutionnalisation du Bureau du Procureur Général de la République(PGR), célébré le 27 avril.

A l'occasion, il a indiqué qu'il est essentiel que les salariés soient conscients de l'importance de protéger et de préserver l'environnement dans lequel ils opèrent, ce qui constitue une responsabilité individuelle des institutions et des organisations, notamment dans la protection des ressources naturelles.

Le juge a affirmé que, dans le cadre des autres missions d'intérêt public, confiées aux organes de défense et de sécurité, il est indispensable d'améliorer la capacité de réponse de la défense nationale face aux atteintes croissantes à l'écosystème et au patrimoine national, comme la pollution maritime et l'utilisation abusive des ressources naturelles.

Actuellement, a-t-il poursuivi, nous assistons à des scénarios d'exploitation désordonnée, illégale et dévastatrice des ressources naturelles et à une dégradation substantielle de l'environnement dans différentes régions du pays.

Il a rappelé que la mission des corps militaires est de garantir l'indépendance nationale, de préserver la souveraineté, l'unité et l'intégrité du pays et d'assurer le fonctionnement des institutions et la sécurité des citoyens contre toute menace ou agression extérieure.

Pour sa part, le porte-parole du jour et procureur du Service d'Investigation Criminelle (SIC) de Cunene, Fernando Miguel, a défendu les politiques visant à sensibiliser le personnel aux manières d'agir et de préserver l'environnement.

Il a indiqué que, étant donné qu'ils sont des agents intégrés dans les communautés, il est nécessaire que le personnel soit doté d'outils sur les questions liées à la protection de l'environnement, afin de sauvegarder les ressources naturelles.

Du 22 au 27 de ce mois, les journées de la Semaine de la Légalité comprenaient diverses activités telles que des conférences, des débats radiophoniques et d'autres à caractère sportif.

Le PGR a été institutionnalisé le 27 avril 1979, avec l'approbation de la loi nº 5/90.