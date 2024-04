Angola: Le pays et la Corée connaissent un nouvel élan dans les relations bilatérales

Séoul — L'Angola et la République de Corée commencent ce lundi, à Séoul, à donner un nouvel élan aux relations bilatérales, compte tenu de la visite d'État de 48 heures du Président de la République, João Lourenço, à ce pays asiatique.

Les relations diplomatiques et économiques entre les deux États, entamées en 1992, considérées comme « bonnes », devraient s'améliorer dans un avenir proche, grâce aux opportunités d'affaires qui existent dans les deux pays, ainsi qu'aux cinq accords qui seront signés lors de la visite présidentielle.

Il convient également de souligner la tenue du "Forum des Affaires Angola-Corée", qui a lieu lundi, dans la capitale Séoul, où seront présents le Président João Lourenço et plusieurs hommes d'affaires coréens intéressés à investir sur le territoire national.

Coopération

Bien que les relations aient été établies en 1992, le premier ambassadeur résident de l'Angola en République de Corée a été accrédité en 2011. Par conséquent, plus de 30 ans de relations bilatérales ont besoin d'un nouvel élan, car les partenariats existants peuvent encore porter beaucoup plus de fruits.

Le premier Accord général de coopération économique, technique et scientifique a été signé au cours de cette période, ce qui a conduit à la création d'un mécanisme d'échange de consultations, à savoir la commission bilatérale, notamment, la Commission technique et économique.

La commission est le mécanisme qui évalue le degré de mise en oeuvre des engagements déjà pris entre les deux États, et depuis l'établissement des relations bilatérales, il n'y a eu que deux réunions, une en 2004 et une autre en 2009.

Pendant ce temps, les deux pays ont signé 12 instruments juridiques, cette fois il est nécessaire d'analyser le degré de mise en oeuvre de ces accords et compte tenu de la situation internationale et de la situation spécifique de chaque pays, des adaptations sont nécessaires pour l'obtention des résultats concrets.

Il s'agit de quatre accords de coopération, d'un protocole de coopération, de cinq mémorandums d'entente et de deux ajustements complémentaires, ces derniers ont donnant lieu à des prêts du Fonds de coopération pour le développement économique pour des financements auprès de Korea EximBank des projets à réaliser en Angola.

Sur les 12 documents signés, seuls sept sont fonctionnels, le reste continue sur papier.

Il existe encore des accords dans plusieurs domaines, mais ceux-ci dépendent d'un accord général, car tous les autres en découlent.

Perspectives

L'Angola et la Corée du Sud devraient prochainement tenir la 3ème Commission bilatérale pour permettre d'évaluer le degré de conformité des actions depuis la première, dans le but de relancer la coopération, ainsi que d'évaluer et de réévaluer les documents juridiques signés mais non mis en oeuvre.

Les parties doivent encore négocier et finaliser le projet d'accord sur la promotion et la protection réciproque des investissements, avec des étapes bien établies, pour assurer la sécurité des hommes d'affaires et des opérateurs économiques des deux pays.

La réunion permettrait également d'évaluer la possibilité de négocier de nouvelles propositions d'instruments juridiques et de coopération soumises à l'analyse des deux parties, par exemple il y a des propositions d'accords dans les domaines de l'Intérieur et de la Santé, notamment dans la formation qualifiée et professionnelle, les transports, étant donné le grand savoir-faire des Sud-Coréens.

Un autre objectif important et urgent à concrétiser est l'institutionnalisation de la Chambre de Commerce Angola/Corée du Sud, pour garantir que les hommes d'affaires résolvent leurs problèmes sans difficultés majeures.

A noter que dans le cadre de l'aide publique au développement, il existe des projets supervisés par l'Agence coréenne de coopération internationale (KOICA) dont le but est d'aider des projets de manière non remboursable dans les pays en développement.

KOICA, son acronyme en anglais, soutient principalement des programmes dans le domaine de la formation des enseignants, du renforcement des capacités institutionnelles, des cours d'anglais et des accords de jumelage.

Concernant cette dernière, Luanda et Busan, la deuxième ville la plus peuplée de Corée du Sud, ont signé, en 2023, un accord de jumelage qui sert à interagir et à résoudre directement des projets sans avoir besoin du consentement des ministères.