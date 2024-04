Gabon: Lancement des travaux d'aménagement du site de construction de Libreville 2

Kango, le 29 Avril 2024 - Le ministre des Eaux et Forêts, le Général de Brigade Maurice

Ntossui Allogo, a procédé ce jour au lancement des travaux d'aménagement du site de

construction de Libreville 2, d'une superficie de 48 160 hectares, à Andem, dans le département du Komo (Kango).

Les travaux d'aménagement forestier sont menés par la société de mise en valeur du bois

Forestry Development Gabon (FDG). Un inventaire forestier a été réalisé afin de disposer de données fiables sur le potentiel ligneux à valoriser et de concilier bénéfices et sauvegarde des écosystèmes forestiers. Les essences de bois commercialisables ont été identifiées avant l'exécution des travaux en vue de leur valorisation et commercialisation au bénéfice de l'État.

« C'est un projet qui tient à coeur le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'État, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, et qui émane du Comité pour la Transition et la restauration des institutions (CTRI). Il a pour ambition de désengorger Libreville et de créer des infrastructures modernes tels qu'un aéroport, un centre hospitalier, un hôtel et des bâtiments administratifs », a déclaré le ministre des Eaux et Forêts.