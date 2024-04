Gabon: Dans les couloirs de la DGDI - Un Commandant à l'écoute des usagers

La DGDI, entendez, Direction Générale de la Documentation et de l'Immigration. Les usagers investissent les lieux chaque jour. Nationaux et expatriés vont et viennent, qui pour se faire établir ou renouveler un passeport, qui pour se faire établir ou renouveler une carte de séjour et bien d'autres...Les plaintes sont souvent légions, les attentes aussi longues. Les usagers ont eu une agréable surprise d'être religieusement écouté, chacun à tour de rôle, par le Commandant Nestor Alaba, Directeur de la gestion de l'Immigration. C'était ce lundi 29 avril 2024.

Ils sont souvent nombreux, les usagers qui occupent les couloirs des services de la Direction Générale de la Documentation et de l'Immigration. Chacun y va pour un besoin. Se faire établir ou renouveler un passeport pour les nationaux, ou une carte de séjour pour les étrangers par exemple. Il arrive que les attentes deviennent légions et font naitre des plaintes, mais qui pour répondre pour donner la bonne information ? D'aucun ne savent parfois plus à quel saint se vouer. Ce qui laisse place aux murmures dans les salles d'attentes et ça boude un peu.

Il est neuf heures dépassées de quelques minutes quand les demandeurs de passeports sont surpris par la présence du Commandant ce matin du 29 avril 2024. C'est silence de cathédrale qui règne." Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin. Je voudrais écouter chacun de vous, un à un, dans la discipline..." s'adresse-il poliment aux usagers.

Chacun, à tour de rôle explique sa situation au "Chef" qui prend plaisir à les écouter à tour de rôle, à qui, il donne des réponses et des orientations satisfaisantes. C'est un ouf de soulagement pour eux, à qui le Commandant a donné de l'importance. "Il a fait preuve d'humilité et d'esprit d'écoute. C'est rare de voir des gens pareils dans nos différentes administrations" confesse un des usagers, qui plusieurs semaines durant, faisait des va et vient.

Beaucoup d'entre eux n'ont cessé de témoigner et de dire du bien de cet homme qui a répondu aux préoccupations des uns et des autres. " Hummm, non, le papa là est bon hein. Il sort de son bureau calmement, vient vers nous sans mine attachée. Il nous écoute attentivement et nous donne des réponses satisfaisantes, chacun, à tour de rôle. Voilà ceux qui veulent de notre essor vers une nouvelle façon de faire au Gabon" lance fièrement un jeune trentenaire en attente de son passeport.

Il faut rappeler à des fins utiles que la Direction Générale de la Documentation et de l'Immigration est chargée de recueillir et de centraliser toutes les informations sur la sécurité du territoire, des institutions et de l'économie nationale.

Elle participe à la conception des textes réglementant les aspects de l'émigration dans le cadre de la délivrance des titres de voyages et de l'immigration dans le cadre des conditions d'entrée et de séjour des étrangers au Gabon en même temps qu'elle veille au respect et à l'application de ladite règlementation.

Aussi, assure t-elle la protection des hautes personnalités gabonaises et étrangères. A ce titre, elle participe aux mesures de sécurité du Président de la République en liaison avec d'autres structures de l'État. Elle participe à l'organisation matérielle et sécuritaire des visites officielles au Gabon et à l'étranger, en liaison avec toutes structures nationales ou étrangères compétentes .