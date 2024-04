Tchad: Présidentielle au pays - Les boycotteurs font aussi campagne

Au Tchad, pour la présidentielle prévue le 6 mai prochain, il y a les dix candidats qui font campagne depuis plus de deux semaines, et à côté, des partis politiques regroupés au sein du GCAP, le Groupe de concertation des acteurs politiques, des organisations de la société civile et des syndicats qui se retrouvent dans le mouvement Wakit Tama. Ils militent eux pour le boycott de ce scrutin.

Contre vents et marées, ils font campagne pour convaincre les Tchadiens de les suivre. Après cinq jours passés dans le sud du Tchad à faire campagne pour le boycott de la présidentielle et une brève étape à Ndjamena, les leaders du Groupe de concertation des acteurs politiques ont pris la route du Nord.

Ces hommes, une quinzaine environ, sont restés droits dans leurs bottes depuis le décès du président Idriss Déby Itno il y a trois ans et la prise du pouvoir par le Conseil militaire de transition, ils vont s'y opposer jusqu'au bout, affirme Max Kemkoye, coordinateur du GCAP : « Ça fait six élections présidentielles consécutives que le pouvoir a été confisqué. Un Tchadien qui est né sous Idriss, aujourd'hui, il a 30 ans. On nous dit qu'on est en démocratie, mais tout est mis en oeuvre pour que son fils le remplace et donc, pour nous, c'est infaisable, ce n'est pas possible ! »

Même son de cloche du côté de Wakit Tama, une plate-forme de la société civile qui milite aussi pour le boycott. Le MPS, le parti fondé par Idriss Déby père, aurait « pris tout le processus électoral en otage », assure son porte-parole Adoum Soumaïne : « La gestion des élections, c'est l'Agence nationale de gestion des élections qui est en charge, elle est présidée par un membre du MPS. Pour la régulation, c'est le Conseil constitutionnel qui est présidé par un membre du MPS. Le MPS ayant un candidat qui compétit à ces élections-là, où se trouvent leur neutralité ? Le MPS est un rouleau compresseur depuis 34 ans. »

Tous les deux pointent également le rôle de l'armée qui contrôlerait, selon eux, le pouvoir depuis des décennies et qui se tiendrait en embuscade, disent-ils. « Faux, répond un haut gradé, l'armée tchadienne est nationale et républicaine ».