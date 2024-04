Congo-Kinshasa: Sud-Kivu - Le dernier contingent pakistanais de la MONUSCO quitte la RDC

communiqué de presse

La cérémonie marquant le départ des casques bleus pakistanais de la RDC a eu lieu jeudi 25 avril au quartier général du secteur sud de la Force de la MONUSCO à Kavumu, territoire de Kabare, à environ 32 km au nord de Bukavu, dans la province du Sud-Kivu. Le dernier contingent du Pakistan quitte le pays hôte fin avril, dans le cadre du processus de retrait de la Mission de cette province.

La cérémonie s'est déroulée en présence de Madame Bintou Keita, Représentante spéciale du Secrétaire général de l'ONU en RDC et cheffe de la MONUSCO, du général Khar Diouf, commandant par intérim de la Force, du représentant du gouverneur de province par intérim, du ministre provincial des Infrastructures, Cissa Wa Numbe, et de l'ambassadeur Noël Mbemba, délégué général du gouvernement chargé de la liaison avec la MONUSCO.

« Depuis leur déploiement, à travers la conduite de plusieurs opérations et l'organisation d'importantes actions civilo-militaires, ces soldats de la paix ont travaillé inlassablement pour promouvoir la sécurité et la protection des populations et de leurs biens », a dit le général Khar Diouf qui salue l'engagement des casques bleus pakistanais en faveur de la paix dans la province du Sud-Kivu.

Efforts reconnus aussi par le général Ahmed Farhan Qureshi, commandant du secteur sud de la Force qui souligne, entre autres, que le Pakistan a déployé plus de cinq bataillons dans les différents territoires du Sud-Kivu au cours des deux dernières décennies, dont le dernier est le plus important. Ils étaient notamment présents dans les localités de Baraka, Bijombo, Kahololo, Minembwe, Mikenge, Kalehe, Walungu, Shabunda, Sange, Kamanyola, Minova, Panzi, dans la ville de Bukavu ainsi qu'à Kavumu, en territoire de Kabare.

Plus de quatre mille opérations militaires pour protéger les civils

Pour Leonidas Tabaro, président de la société civile de Kabare, leur présence était un gage de sécurité pour les habitants et leur engagement crucial dans la lutte contre l'impunité et les violations des droits de l'Homme à Kabare. « Chaque fois qu'il y a eu des plaintes de la part de la communauté riveraine du parc, les casques bleus pakistanais intervenaient, mettant leur vie en danger pour protéger la population », a-t-il témoigné.

Ledit contingent a conduit plus de quatre mille opérations militaires qui ont sensiblement réduit l'influence des groupes armés au Sud-Kivu et offert abri et protection autour de ses nombreuses bases à travers la province, à plus de trois millions de personnes déplacées fuyant les violences dans leurs milieux d'origine.

Représentant du gouverneur du Sud-Kivu par intérim, Monsieur Cissa Wa Numbe a reconnu la contribution des casques bleus pakistanais au maintien de la paix et de la sécurité dans la région. « Pour ce qui est de notre province du Sud-Kivu, il faut signaler que votre travail a eu des zones de succès et notre patrie vous en restera reconnaissante. Les acquis de votre présence ici au Sud-Kivu resteront consolidés et de manière responsable », leur a-t-il promis, avant de saluer la mémoire des trente et un de leurs frères d'armes tombés pendant leur service en République démocratique du Congo.

Pour sa part, la cheffe de la MONUSCO, Madame Bintou Keita, s'est félicitée des efforts dans cette province du contingent dont « le savoir-faire, le professionnalisme et la discipline ont été des piliers essentiels dans la résolution de nombreux défis, souvent dans des conditions extrêmement difficiles ».

Pendant des décennies, la République Islamique du Pakistan a hissé haut le drapeau bleu des Nations unies à une échelle mondiale et, en RDC particulièrement, a-t-elle souligné. « Pendant une vingtaine d'années, ces hommes et femmes ont été des agents de changement, travaillant sans relâche pour protéger les populations locales et favoriser le développement durable dans un climat de sécurité ».

Un certificat symbolisant le transfert de responsabilité de la protection des civils a été signé à l'issue de la cérémonie entre les parties onusienne et congolaise. Aux termes de la résolution 2717 du Conseil de sécurité, les opérations de la Force de la MONUSCO au Sud-Kivu prennent fin le 30 avril 2024. Et comme à Kamanyola le 25 février, à la Péninsule d'Amsar le 9 avril et à Bunyakiri le 19 avril, seul le drapeau de la République démocratique du Congo flotte dorénavant à Kavumu, preuve que la protection des populations civiles passe entièrement aux mains des autorités congolaises.