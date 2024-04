Congo-Brazzaville: Patrimoine culturel - Un colloque scientifique prévu sur le royaume de Loanga

Les travaux en vue de préparer le colloque scientifique intergénérationnel sur le royaume de Loango, qui se tiendra du 27 au 29 juillet prochain à Pointe-Noire, ont été lancés le 24 avril, dans la salle de la mairie centrale, au cours d'une cérémonie placée sous le patronage d'Evelyne Tchitchelle, présidente du Conseil départemental et municipal, maire de la ville.

«Origines, fondements, vie et existence» est le thème retenu pour le colloque scientifique intergénérationnel sur le royaume de Loango. Un projet initié par le conseiller départemental et municipal, Azzangot Demeyo, qui entend contribuer à la réécriture et à la réappropriation de l'histoire du Congo et du royaume de Loango, déformée du fait des contacts et des influences internes et externes. Il s'agit de revaloriser et de promouvoir l'identité et le patrimoine culturel.

Les travaux préparatoires de ce colloque scientifique se poursuivront jusqu'en juillet prochain. Ils réunissent des spécialistes de renom et des chercheurs qualifiés au sein d'un comité scientifique présidé par Philippe Mboumba Madiela, conseiller socio-culturel du maire de la ville de Pointe-Noire. Ceux-ci mettront ensemble leurs connaissances sur le monde bantou et sur le royaume de Loango en vue d'un meilleur regard et d'une bonne connaissance du Congo et surtout du royaume de Loango. Il est question d'aider la population à retrouver ses racines, son identité culturelle ainsi que ses valeurs de civilisation.

%

Ce colloque scientifique est une grande première saluée par la présidente du Conseil départemental et municipal, maire de la ville, Evelyne Tchitchelle. « Il est d'une importance capitale que notre ville abrite ce colloque scientifique pour des raisons de réconcilier l'homme moderne et son passé qu'il n'ose pas en faire son identité culturelle», a-t-elle indiqué. Elle a aussi noté le fait que l'événement va permettre de relever les manquements qui font que le citoyen congolais ne connaisse même plus correctement son pays, moins encore le royaume de Loango.

Par ailleurs, dans son mot de circonstance lu par Isaac Sonit, secrétaire général du royaume de Loango, le Mâ Loango a insisté sur l'importance du patrimoine culturel considéré comme l'âme d'un pays, et qui doit être remis au cœur de la mondialisation. « Il est essentiel que nous honorions et préservions notre patrimoine culturel en reconnaissant son importance pour façonner qui nous sommes aujourd'hui et nous guider vers un futur désirable», a-t-il dit, soulignant la nécessité de trouver des moyens pour remédier à la crise d'identité. «L'urgence c'est de faire découvrir et de faire aimer aux jeunes générations ce qui est le plus grand et le plus beau dans l'héritage culturel auquel tous ont droit », a estimé le roi.

Au terme de la cérémonie, Evelyne Tchitchelle, accompagnée des officiels parmi lesquels sa majesté Arichekola Gbadebo Alao Ilufemiloye Aziz 1er, repésentant les rois du Bénin, a procédé au dévoilement de la plaque du colloque installée dans l'enceinte de la mairie centrale.