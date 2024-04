Afrique: Bruno Le Maire annonce une intégration industrielle entre la France et le Maroc

Avec la visite du ministre français de l'Economie, Bruno Le Maire, et sa délégation à Rabat, au Maroc, ainsi que les annonces économiques qui l'ont accompagnée, la diplomatie française vient de réaliser une triptyque d'ampleur.

Le glacis de la crise entre la France et le Maroc fut d'abord brisé par la visite du chef de la diplomatie, Stéphane Séjourné, signe des prémisses d'une reconnaissance économique, confortant la décision stratégique de Paris d'être aux côtés de Rabat. Ensuite, il y a eu la visite du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avec la coopération sécuritaire, faisant de l'alliances des deux pays une nécessité absolue et irréversible. Et enfin celle du ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, dont les annonces décrivant une intégration industrielle consacre ce partenariat stratégique entre la France et le Maroc.

De l'économie décarbonée qui concerne l'hydrogène, l'éolien, le solaire et le nucléaire, dans laquelle les deux pays ont décidé d'investir, aux réseaux électriques que Paris propose de financer entre Dakhla et Casablanca en passant par la coopération nucléaire, jusqu'à la proposition de former une commission mixte franco-marocaine pour accompagner les préparatifs de la Coupe du monde de football de 2030, la France ambitionne de donner une grande dynamique à ses relations avec le Maroc.

Avec des projets concrets qui entrent dans le dur de leurs relations. La coopération économique reprend donc de plus belle. « J'ai fait part de notre disponibilité. Je pense qu'il est temps de faire de la coopération en matière énergétique l'épine dorsale de la relance de nos relations franco-marocaines d'un point de vue économique », a expliqué Bruno Le Maire. Un prêt de 350 millions d'euros sera débloqué par l'Agence française de développement à destination de l'Office chérifien des phosphates en vue d'investir dans l'hydrogène vert.

Bruno Le Maire était aussi porteur d'un message politique, axé sur la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur ses provinces. «Vous allez produire de l'énergie dans la région de Dakhla (Sahara occidental), vous allez en avoir besoin dans la grande métropole de Casablanca, il faut construire des réseaux électriques pour transporter cette énergie. Je vous confirme que nous sommes prêts à participer au financement de cette infrastructure », a-t-il assuré.

Après les annonces des différents ministres français, lors de leur passage au Maroc, il ne reste qu'au président Emmanuel Macron à trouver le cadre adéquat pour annoncer la position française sur le Sahara. La visite de Bruno Le Maire s'est déroulée sous le signe de la « renaissance des relations » et s'est clôturée par un forum d'affaires Maroc-France.