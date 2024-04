Cote d'Ivoire: Abidjan au cœur de la collection de livres collaboratifs «Nid d'artistes»

Abidjan accueille le troisième opus de la collection « Nid d'artistes ». Initiée par la maison d'édition marocaine Malika Éditions en 2019, cette collection de beaux-livres collaboratifs rend hommage aux villes créatives africaines à travers le regard d'une centaine d'artistes, toutes disciplines confondues.

Plusieurs artistes ont été invités à donner un aperçu de leur contribution à l'ouvrage… Et en particulier les représentants de l'une des disciplines-reines d'Abidjan : le slam.

L'éditrice marocaine Malika Slaoui, qui dirige la collection « Nid d'artistes », dit avoir opté naturellement pour Abidjan pour son troisième opus : « Le premier-né a été Casablanca, s'en est suivi Dakar, qui a été fait pendant la pandémie de Covid-19, donc ça a été compliqué de fédérer la scène, tout a été fait par Internet, enfin par Zoom… Et aujourd'hui, célébrer Abidjan, c'est célébrer une scène culturelle merveilleuse mais qui n'a pas, peut-être, l'occasion de se retrouver ensemble, dans toutes les disciplines. Et ce livre a permis de fédérer toute cette diversité culturelle et toute cette richesse culturelle. »

Ce qui réunit ces 87 artistes, c'est d'abord le lien très fort qui les lie à leur cité d'élection, mais aussi la force de leurs talents individuels qui font la fierté d'Abidjan, explique l'auteur Célestin Koffi Yao, dont les textes servent de fil rouge à l'ouvrage : « Si Abidjan plaît autant, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui la font, cette ville. Il fallait s'arrêter un moment, répertorier, pas dans un souci exhaustif, mais dans un souci de mettre en lumière quelques-uns, ne serait-ce que ça, et de les présenter à la face du monde, parce que ce livre a vocation à voyager. Un peu de peintres, un peu de musiciens, un peu de poètes, un peu d'écrivains, un peu de cinéastes… On voulait toucher à peu près tout ce qui concerne l'écosystème des artistes d'Abidjan. »

%

Les textes sélectionnés dialoguent avec les photographies de Ricky Lavern Martin, pour former le portrait de celle qu'on surnomme « Babi la joie ».

Et justement, pour l'écrivaine Véronique Tadjo qui a préfacé l'ouvrage, ce qui rend Abidjan unique, c'est bien la vitalité et la joie de vivre de ses habitants, leur résilience et leur créativité. « Ce qui m'a plu dans ce projet, c'est de prendre un instantané de la ville et ensuite de voir "Alors Abidjan, c'est quoi en 2024 ?" Mais tout en ayant la mémoire de tout ce qu'elle a connu, des souffrances, des joies, des espoirs…

Et puis ses habitants qui la créent sans cesse, les générations qui se succèdent, avec toujours cette résilience, cette envie de continuer, d'avancer, de progresser. Ils ont une très très très grande inventivité ! On connaît très bien l'humour ivoirien... Et puis par exemple le nouchi, cette langue qui bouge énormément... La créativité aussi. On la voit partout dans la rue, on a pas besoin d'aller dans une galerie forcément, on la voit dans la rue. Je pense que c'est véritablement une ville africaine, qui sous ses airs comme ça de ville moderne, un peu m'as-tu-vu, est foncièrement pour moi une ville africaine, quand on la parcourt, quand on apprend à la connaître. On s'est nourris à tous ces contes, toute cette oralité, qui continue d'exister d'ailleurs, énormément. »