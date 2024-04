Maroc: L'exposition collective 'Rhapsodie de Lumières' du 2 au 11 mai prochain à Casablanca

Casablanca — La Fondation de la Mosquée Hassan II et l'Association PlumArt organisent, du 2 au 11 mai prochain, à la Salle des expositions de la Médiathèque de la Fondation de la Grande Mosquée Hassan II, une exposition collective intitulée "Rhapsodie de Lumières".

"Rhapsodie de Lumières" explore les multiples facettes de la lumière en tant que symbole de transcendance, d'espoir et de transformation, indique un communiqué des organisateurs, soulignant que les artistes participants apportent leur interprétation unique à travers une variété de médiums et de styles, capturant des instants fugaces de beauté et de vérité.

L'exposition "Rhapsodie de Lumières" offrira aux visiteurs une expérience immersive et enrichissante, mêlant exploration artistique, réflexion intellectuelle et échanges dynamiques, indique-t-on de même source.

En marge de l'exposition, un programme culturel diversifié enrichira l'expérience des visiteurs, selon le communiqué. Une lecture portfolio animée par l'éminent artiste, écrivain et critique d'art Mohamed Saoud permettra une plongée plus profonde dans les travaux exposés, tandis que des séances de signatures de livres mettront en avant des ouvrages en relation avec l'art et la culture.

Des conférences et des débats sur des sujets variés tels que le capital immatériel, le cinéma en Méditerranée et la thérapie par l'art sont également au menu.

La liste des artistes participants à cette exposition collectivce comprend Rouslana AFARID, Mostafa ALOUMARI, Saida AMMAR, Yana BABAIVA, Irina BELKINA, Salah BEN NAJI, Khalil BOUBEKRI, Ammara BOUCHENTOUF, Hind BOUYA, Hassan CHEBBOUGH, Sanaa CHERIF BEDOUI, Jamila CHMOUL, Majda CHRAIBI, Annie DEVERGNAS, Carmen DINCA, Afaf FERTAT, Fatiha HAKKAR, Abderrahim HIRRI, Loubna IDRISSI, Hayat KADIRI HASSANI, Yuliya KANAVALAVA, Rimma Estelle LEMEMBRE, Inde LOUTFI, Zhour MANANI, Zoubida MOUMJID TAHIRI, Shams SAHBANI, Afafe SLAOUI et Marina VIVA.