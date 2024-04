Maroc: Célébration à Errachidia du 16è anniversaire de la création de la DGAPR

Errachidia — Une cérémonie marquant la célébration du 16ème anniversaire de la création de la Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a été organisée, lundi, à la prison locale d'Errachidia.

Cette cérémonie, tenue en présence notamment du wali de la région de Drâa-Tafilalet, gouverneur de la province d'Errachidia, Yahdih Bouchâab, a été l'occasion de passer en revue les principales réalisations de la DGAPR en matière de gestion, de structuration et d'amélioration des conditions de détention et de réinsertion, outre le renforcement de la sécurité au sein des établissements pénitentiaires.

A cette occasion, le directeur régional de la DGAPR à Drâa-Tafilalet, Redouane Chtioui, a souligné que "cette célébration constitue une tradition annuelle pour rendre hommage aux fonctionnaires de la DGAPR, en guise de reconnaissance et d'encouragement pour leurs loyaux services, tout en les exhortant à fournir davantage d'efforts et de sacrifices".

M. Chtioui, par ailleurs directeur de la prison locale d'Errachidia, a relevé que la DGAPR s'est engagée de manière sérieuse dans un processus d'élaboration et de mise en oeuvre de plans et de programmes basés sur des concepts scientifiques et pratiques ayant pour but l'humanisation de l'espace carcéral.

La Délégation générale s'est attelée à la réforme du secteur de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion et au développement de ses performances, a-t-il poursuivi, notant que cette voie a été renforcée par l'adoption d'une vision intégrée qui inclut tous les aspects et domaines de la gestion, et tient compte des dispositions juridiques nationales et pactes internationaux.

Il a rappelé, à cet égard, les différentes mesures prises par la DGAPR pour la mise à niveau des infrastructures et le renforcement des équipements des établissements pénitentiaires, l'amélioration du niveau d'hygiène et la promotion du traitement humain des détenus.

Et d'ajouter que la DGAPR s'est toujours efforcée, depuis sa création, de promouvoir les principes d'ouverture, de transparence et d'interaction avec les différents acteurs concernés.

Cette cérémonie, qui a été rehaussée par la présence du président du Conseil de la région de Drâa-Tafilalet, Hro Abrou, de la présidente de la Commission régionale des droits de l'Homme à Drâa-Tafilalet, Fatima Aarach, des responsables judiciaires et d'élus, a été marquée par la remise de prix d'excellence à des fonctionnaires de la DGAPR en signe de reconnaissance de leur dévouement et abnégation dans l'exercice de leurs fonctions.