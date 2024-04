Congo-Kinshasa: Sénatoriales - Koffi Olomide jette l'éponge dans le Sud-Ubangi !

Le Roi du Tcha-tcho se retire des élections sénatoriales dans la province du Sud-Ubangi et fustige la corruption qui fait la loi à l'Assemblée provinciale où les Députés sont à la merci des leaders et chefs de partis politiques. Pour Koffi Olomide, il s'agit d'un simulacre de vote à l'Assemblée provinciale du Sud Ubangi.

«J'ai fais le choix de me retirer de la course au Sénat parce qu'aujourd'hui, l'Assemblée provinciale du Sud-Ubangi s'est vidée de ses députés provinciaux. Tous sont séquestrés chez certains présidents de certains politiques qui, de surcroît, exercent des fonctions dans notre pays», a annoncé la star de la Rumba congolaise dans une vidéo rendue virale sur la toile.

Et d'ajouter : «L'assemblée s'est donc vidée ; on ne peut parler à personne. Ces députés ont reçu l'ordre de ne pas voter selon leur âme et conscience mais de n'exécuter que la volonté de ces hommes politiques et leurs partis. C'est ainsi que j'ai préféré me retirer de ces simulacres de vote parce qu'il n'y a pas de scrutin».

Aux compatriotes congolais, le chanteur Koffi s'est adressé en ces termes : « Je fais cette vidéo pour annoncer à la nation que j'ai fais le choix de me retirer de la course au sénat. Vous savez l'amour que j'ai pour ma nation. J'ai toujours eu l'envie de servir le Congo même autrement que par la musique. C'est ainsi que j'ai été amené à poser ma candidature en tant que sénateur auprès du secrétariat provincial du Sud Ubangi ».

Et de poursuivre : « Dans la journée de ce dimanche 28 avril, je suis tombé sur la lettre de retrait de la course au sénat de monsieur Samy Bandibanga, ancien premier ministre de notre nation. Je ne comprenais pas bien son choix mais je viens de le comprendre. Aujourd'hui, l'Assemblée provinciale du Sud-Ubangi s'est vidée de ses députés provinciaux. Tous sont séquestrés chez certains présidents de certains politiques qui, de surcroît, exercent des fonctions dans notre pays. L'assemblée s'est donc vidée ; on ne peut parler à personne ».

«Ces députés ont reçu l'ordre de ne pas voter selon leur âme et conscience mais de n'exécuter que la volonté de ces hommes politiques et leurs partis. C'est ainsi que j'ai préféré me retirer de ces simulacres de vote parce qu'il n'y a pas de scrutin. J'avais pensé jusque-là que le sénateur était quelqu'un de digne, élu honnêtement. Il n'y a pas d'honnêteté, il n'y pas de vote libre. Ça se passe dans des westerns en Amérique. C'est une honte pour notre nation. Je chercherai à rencontrer le patron de la CENI pour lui expliquer cela ».

Scrutin de la honte

«D'ores et déjà, je demande à tous mes compatriotes de se lever contre ce simulacre de vote ; cette honte à la nation. Car, le Congo mérite mieux ; le Congo a besoin de tous ses enfants ; le Congo a besoin que les sénateurs qui sont censés contrôler l'action du gouvernement, de voter des lois pour que le Congo avance, le fassent librement en âme et conscience ».

«Je me retire et je demande à tous les députés provinciaux dans le Sud-Ubangi de se souvenir que ce sont des hommes. Je les avais rencontrés lors de mon dernier passage à Gemena. J'avais eu affaire à des hommes mais je me rends compte que ce sont des personnes dont on dompte la conscience et à qui on donne des ordres dans un moment où le Congo a besoin de toutes les intelligences de ses fils et de tous les bras », a conclu Koffi Olomidé.