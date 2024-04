Congo-Kinshasa: Marcel Ngoyi donne toutes les chances à Kamerhe et à Judith Suminwa Tuluka

interview

Dans une interview à BBC/Afrique, l'Editeur et Directeur général du quotidien La Prospérité, Marcel Ngoyi, a eu à aborder plusieurs thématiques. Cet analyste politique est revenu, entre autres, sur les grandes questions d'actualité en RDC. D'entrée de jeu, il a commencé par démontrer la nécessité d'une élection dans un pays qui aspire au développement. Le processus électoral, a-t-il affirmé, n'est rien d'autre que la volonté de la population de s'exprimer à travers les urnes en vue de se choisir des dirigeants capables d'apporter des solutions aux problèmes qui se posent dans la société. Et d'insister que ces élections doivent refléter la vérité des urnes censées rencontrer les attentes de la population.

Quid des primaires à l'Assemblée Nationale ?

Marcel Ngoyi reconnaît que les candidats en lice à l'Assemblée Nationale, forment tous le présidium de l'Union Sacrée de la Nation pilotée par le Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Vital Kamerhe est parvenu à remporter les primaires de l'élection de l'Assemblée Nationale avec 182 voix sur 372 députés nationaux que compte cette Chambre basse du Parlement.

Spécialiste des questions politiques, le patron de La Prospérité fait savoir qu'il est temps que les Congolais inscrivent en lettres d'or le nom de Vital Kamerhe dans les annales de l'histoire de la RDC. Le nouveau Speaker de l'Assemblée nationale est appelé, pour ce faire, à imprimer une nouvelle politique à cette institution délibérative de la RDC.

Elle doit respirer la nouvelle ère de démocratie en commençant par une bonne politique managériale de cette chambre, a-t-il indiqué, avant de dénoncer, pour ce, cet art de tailler bavette dans l'hémicycle, d'élaborer des lois sur mesure. « Que l'on sente l'existence d'une Assemblée démocratique et une Assemblée qui reflète l'image d'un pays digne de son nom et des lois permettant au peuple congolais de jouir des potentialités diverses de son propre pays», a-t-il souligné.

Dans sa vitalité, Kamerhe peut créer un réseau de relai entre lui et la population, faire la jointure avec les autres couches de la société dans sa façon de diriger, de faire amende honorable à la population si quelque chose n'avance pas, d'assurer une multitude des lois, d'orienter le débat au niveau de l'Assemblée dans la façon de manager et surtout, de maximiser la franche collaboration entre la population et les députés.

Création du Pacte pour un Congo Retrouvé

L'Editeur et Directeur général de La Prospérité a, en outre, fait savoir que le contexte dans lequel ce pacte a été créé, dans un climat de guerre de positionnement politique pour prôner la cohésion nationale au sein de l'Union Sacrée de la Nation, de ramener la discipline, on n'a plus droit à l'erreur.

Et d'enchainer : « Le Président de la République ayant reçu la légitimité à l'issue des élections de 2024, nous devons fournir l'effort de suivre pas à pas la manière dont Vital Kamerhe va diriger l'Assemblée nationale afin de transformer les difficultés de la population en opportunités, de transmettre et de répondre aux besoins de la population. Ce pacte ne doit ménager aucun effort pour le partage des postes au risque d'oublier l'objectif pour lequel on a été voté».

Nomination de Judith Suminwa Tuluka

En ce qui concerne la nomination de la Première ministre, Marcel Ngoyi a rappelé que Judith Tuluka est une technocrate. Elle s'inscrit dans une dynamique de continuité depuis qu'elle était ministre du Plan, en ligne de mire, le projet de 145 Territoires sous son contrôle en tant que ministre de tutelle. Et de conclure : « Nous avons pleinement espoir que les choses vont aller de l'avant afin de mettre en œuvre une pratique de contrôle gouvernemental rompant avec les habitudes antérieures ».