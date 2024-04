Congo-Kinshasa: Affaire "Lampadaires et Forages" - Nicolas Kazadi disposé à collaborer avec la Justice !

Ce qui convient d'être qualifié de "L'affaire Lampadaires et Forages" continue à défrayer la chronique en République Démocratique du Congo. Singulièrement, en ce moment de la gestation du tout Premier Gouvernement dirigé par une Dame, Judith Suminwa Tuluka, pour ne pas la citer, depuis l'accession du Congo-Kinshasa à la souveraineté nationale et internationale. Des rebondissements en révélations, ce dossier est loin de connaître son épilogue. Dans les milieux proches du Ministre sortant des Finances, soutient-on, Nicolas Kazadi, en réalité, fait l'objet d'un vaste complot orchestré par ceux qui l'accusaient à tort et à travers de bloquer tous les dossiers, "les leurs", il faut le dire, qui, pour la plupart, n'étaient motivés que par l'enrichissement rapide et illicite sans vraiment rendre service au pays.

L'idée derrière cette messe noire, "Forcer la main du Président Tshisekedi afin de l'écarter en le mettant devant un fait accompli, une procédure en justice et une pression populaire". Et pourtant, renseigne notre source, Nicolas Kazadi avait déjà écrit au Procureur Général près la Cour de Cassation et demandé que l'enquête sur l'état d'exécution des projets d'installation des lampadaires et des stations de distribution d'eau soit élargie aux coûts. A ce stade, il se dit prêt à collaborer avec les instances judiciaires pour aider cette enquête à apporter toute la lumière sur ce dossier qui, selon les observateurs, ne vise qu'à le discréditer durant cette période de formation du gouvernement, lui qui, pourtant, n'est intervenu qu'à la phase de paiement, n'étant ni à l'initiative de deux projets, ni dans la phase de sa validation par les instances attitrées.

Des révélations

Dans le premier dossier, celui des Lampadaires, des sources bien introduites dans le harem du circuit très fermé de ce marché indiquent que Mme l'épouse de Jules Alingete serait partenaire du Groupe Rawji, dont la filiale Proton voulait aussi gagner ce marché et a présenté une offre de près de 6.000$. Pendant que Solektra, de l'homme d'affaires Samba Bathily, a proposé moins de 5.000$, avec une plus large gamme de services additionnels.

C'est ainsi que, poursuit la source, Jules Alingete aurait bloqué tous les lampadaires à Matadi depuis plus d'une année, refusant l'exonération pourtant autorisée par la hiérarchie.

Le marché, comme on le sait, a été initié par le Gouverneur de la Ville-Province de Kinshasa, Gentiny Ngobila, "ami personnel de Jules Alingete", qui serait frustré de n'avoir pas reçu les fonds pour les gérer directement puisque le Ministre Kazadi Nicolas a ordonné à la Banque de payer directement les fournisseurs à l'étranger pour empêcher que les prestataires présentent des factures élevées et aillent payer une qualité médiocre après avoir reçu les fonds.

De la genèse du dossier FORAGES

S'agissant du deuxième dossier, les FORAGES, le marché initial de 1.000 stations de collecte, traitement et distribution d'eau a été initié, indique-t-on, par le ministère du Développement Rural sous le Premier Ministre Ilunga Ilunkamba, et validé par la Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics, DGCMP, et le contrat par la Primature-ARMP (Autorité de Régulation des Marchés Publics).

Investi fin avril 2021, le Ministre Nicolas Kazadi a été instruit par le Conseil des Ministres de faire aboutir le dossier.

Après analyses, Nicolas Kazadi a exigé et obtenu la revue à la baisse du coût initial desdites stations, partant de près de 400.000$ l'unité à moins de 300.000$

Nicolas Kazadi aurait payé conforment aux exigences du contrat validé par toutes les instances de contrôle et de réglementation 71 millions de dollars, conditionnant le paiement des autres tranches à l'équivalence entre les fonds déjà décaissés et les stations installées.

Aucune réserve émise

Il y a lieu de relever qu'avant le Ministre Nicolas Kazadi, ni l'IGF d'Alingete, ni aucun autre organe ayant validé ces marchés, n'avaient soulevé ou émis des réserves sur les coûts.

Affaire à suivre.