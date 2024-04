Congo-Kinshasa: Le scolasticat jésuite Saint-Pierre-Canisius célèbre ses 70 ans

Le scolasticat jésuite Saint-Pierre-Canisius de Kimwenza, en RD Congo, a célébré ses 70 ans d'existence ce samedi 27 avril. En hommage à la figure de son saint-patron, «grand apôtre de la défense de la foi catholique et homme épris d'un grand zèle apostolique dans la réforme des institutions supérieures et universitaires», ce scolasticat a mis en valeur le thème de l'éducation et de la formation de la jeunesse dans les réflexions qui ont accompagné la célébration de ce jubilé de platine.

C'est en 1954 que le scolasticat Saint-Pierre-Canisius a été érigé comme œuvre de la Compagnie de Jésus, destiné à offrir aux jeunes jésuites une formation intégrale au cours de leurs études philosophiques. Dans une interview accordée à Vatican News, le jésuite congolais Modeste Modekamba, recteur de ce scolasticat, a précisé que « cette célébration marque non seulement les 70 ans d'existence du scolasticat Saint-Pierre-Canisius, mais aussi ceux de la Bibliothèque et de la Faculté de Philosophie éponymes, ainsi que les 30 ans de la Faculté des Sciences Agrovétérinaires et les 10 ans de la Faculté des Sciences et Technologies de l'Université Loyola du Congo».

Ainsi, pour marquer spécialement ce jubilé de platine, dont certaines activités se dérouleront au mois de novembre prochain, «deux conférences ont été organisées, suivies d'une messe d'action de grâce dans la chapelle du scolasticat et de quelques activités récréatives», a fait savoir le père Modekamba.

Former les jeunes jésuites sur les pas de saint Pierre Canisius

Le père Modekamba a fait savoir, de prime abord, que ce jubilé se célèbre dans un contexte tout à fait particulier, «où l'Institut de Philosophie Saint-Pierre-Canisius de Kimwenza qui, après plusieurs mutations, est devenu partie intégrante d'un grand ensemble qu'est l'université Loyola du Congo». Dans cette optique, a-t-il poursuivi, «nous avons voulu mettre en valeur le thème de l'éducation et de la formation de la jeunesse, qui a toujours été au centre du discernement des premiers compagnons jésuites lorsqu'ils se sont rendus compte qu'il était difficile d'avoir, comme le souhaitait saint Ignace, des hommes déjà formés et disponibles pour servir la mission du Christ».

A l'exemple de son saint-patron, le jésuite congolais a souligné que le scolasticat Saint-Pierre-Canisius vise non seulement à offrir aux jeunes jésuites un style de formation destiné à les rendre aptes au service de l'Église et de la société, mais aussi «à assurer une formation de qualité et à projeter un avenir plein d'espérance pour tous les jeunes qui viennent frapper à la porte de l'éducation jésuite, à travers toutes nos institutions aujourd'hui regroupées au sein de l'université Loyola du Congo».

C'est pourquoi, a-t-il expliqué, «nous voulons rendre grâce à Dieu en ce jour pour tous les dons reçus à travers la figure de saint Pierre Canisius, grand apôtre de la défense de la foi catholique face à la réforme protestante, et aussi l'homme épris de l'éducation qui a pu fonder au moins 18 collèges et montrer tant de zèle apostolique dans la réforme des institutions supérieures et universitaires qui lui avaient été confiées par la compagnie de Jésus».

Plusieurs célébrations en une seule

Le père Modekamba a expliqué que la célébration du jubilé de platine ne concerne pas seulement le scolasticat Saint-Pierre-Canisius, mais aussi la Bibliothèque et la Faculté de Philosophie qui portent le même nom. En outre, a-t-il poursuivi, «nous célébrons également les 30 ans d'existence de la Faculté des sciences agrovétérinaires ainsi que les 10 ans de la Faculté des Sciences et Technologies».

Ainsi, a-t-il précisé, «le recteur de l'Université Loyola du Congo, le père Ferdinand Muhigirwa, nous a invités à regrouper toutes les activités de la célébration jubilaire au mois de novembre prochain, et donc pratiquement au début de l'année académique prochaine. Il s'agira des journées scientifiques, des colloques, des expositions, des activités culturelles, entre autres la représentation théâtrale de la pièce « Mission », qui retrace un peu l'histoire de la grande aventure missionnaire des Jésuites en Amérique latine, et bien d'autres activités récréatives».

Toutefois, le jésuite congolais a attesté que le scolasticat Saint-Pierre-Canisius a, pour sa part, organisé quelques activités en la célébration de sa fête patronale, «qui ne pouvait pas passer sous silence en cette année de grâce». «Nous avons donc, en ce jour, deux conférences animées par nos deux historiens: la première par Père Lucien Madiangungu, sur l'histoire de l'éducation jésuite au Congo; et la seconde par le Père Mpay Kemboly, sur le lien entre les deux institutions soeurs, Lovanium et Saint-Pierre-Canisius. Après cela, dans l'après-midi, il y aura quelques activités récréatives, des sports entre nos jeunes confrères, c'est ce qui est prévu pour aujourd'hui», a décrit le père Modekamba.

Le père Modeste Modekamba, Recteur du scolasticat jésuite Saint-Pierre-Canisius de Kimwenza, en RD Congo

Un idéal de formation fondé sur le «Magis ignatien»

En revenant sur la figure de Pierre Canisius, ce prêtre jésuite et docteur de l'Église qui, par son engagement, a su répondre aux défis de son temps dans une époque sombre du Catholicisme, menacé notamment par l'influence grandissante de la réforme protestante au XVIe siècle, le recteur du scolasticat jésuite en RD Congo a expliqué que l'idéal de la formation voulue par la Compagnie de Jésus se trouve résumé dans le «Magis ignatien, où nous recherchons l'excellence dans tout ce que nous offrons comme contenu de formation dans ses quatre dimensions fondamentales intellectuelle, spirituelle, communautaire et apostolique».

Sur ce, a-t-il poursuivi, «nous comptons donc sur les témoignages de vie de nos anciens étudiants qui peuvent confirmer cette excellence offerte par la formation que nous offrons. C'est pourquoi nous voulons et nous souhaitons que ce jubilé soit l'amorce d'un discernement qui nous conduira à la célébration du jubilé des 75 ans, dans une dynamique ignatienne de toujours faire mieux». Par la rigueur et la qualité, a souhaité le père Modekamba, «nous aimerions que les nôtres, à l'image de saint Pierre Canisius, soient préparés à affronter leurs adversaires, sur le terrain du savoir, par la force des arguments, et non par l'argument de la force, afin de toujours rechercher la vérité».

70 ans d'existence au service de l'Église et de la société

Le scolasticat Saint-Pierre-Canisius compte, à ce jour, exactement 17 recteurs qui se sont succédé à la tête de ladite institution depuis le 21 avril 1954, et au moins 2 000 jeunes formés et diplômés. Nombreux sont, selon le père Modekamba, «ceux qui tiennent le destin de la mission apostolique de l'accompagnement de Jésus aujourd'hui, non seulement dans notre province, mais aussi dans plusieurs autres provinces de notre assistance d'Afrique centrale et ailleurs».

Par ailleurs, a-t-il précisé, l'Université Loyola du Congo, gérée par les Jésuites, ne forme pas seulement les membres de la Compagnie de Jésus, mais aussi des religieux et religieuses d'autres congrégations, ainsi que des laïcs qui, en RD Congo, «continuent à porter bien haut la flamme de l'excellence reçue ici à Saint-Pierre-Canisius; et nous sommes très fiers d'eux».

«On les trouve dans toutes les hiérarchies des institutions qui existent au pays, ils sont présents dans le collège des évêques de l'église locale, à la tête de la conférence des Supérieurs majeurs des Congrégations religieuses en RD Congo; ils sont chefs de départements et enseignants, sans compter tous ceux qui sont dans des organisations internationales et des entreprises variées, éparpillés aux quatre horizons de notre monde», a fait savoir le recteur du scolasticat Saint-Pierre-Canisius.

A l'issue de l'interview qu'il accordée à Vatican News, le père Modekamba, tout en exprimant sa joie et sa gratitude au Seigneur pour la célébration de ce jubilé de platine, a invité tous les anciens du scolasticat Saint-Pierre-Canisius et, particulièrement, tous ceux qui font confiance à la formation et à l'éducation jésuite, «à s'unir à nous dans la prière et dans le partage d'idées pour que nous sachions ensemble, dans un esprit de collaboration, tel que le souligne la 36ème Congrégation Générale de la Compagnie de Jésus, répondre aux multiples défis de notre temps».