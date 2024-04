Congo-Kinshasa: Mon Quinzième Point de Vue concernant l'avenir du Congo

Le Congo peut-il se développer avec la constitution en place telle qu'interprétée ? La réponse est douteuse. Le Gouvernement Tuluka n'aura pas d'excuses, il faut sauver le Congo et le Peuple Congolais. La géopolitique mondiale compromettrait la survie du Congo si celui-ci continue à se distraire. Soyons conscients.

Du point de vue de la situation générale au Congo et depuis des années, le Congo n'a connu que des gouvernements improductifs, sauf quelques rares qui se débattaient vaille que vaille cherchant à faire mieux.

En ce moment où les cadres Congolais, avec des compétences de très hauts niveaux en son sein dans tous les secteurs, se font traiter d'incompétents incapables de mettre fin à la guerre à l'Est, de gérer le pays convenablement, d'améliorer les conditions sociales et économiques de tout un chacun, il y a lieu que le gouvernement Tuluka, que tout le monde attend, se dresse en sauveur incontournable. Et, cela est possible si et seulement si ce gouvernement est permis d'effectuer son travail sans les influences négatives de certaines autorités morales et des intouchables connus et inconnus.

Avec près de 30 ans de conflits multiformes à l'Est du pays, une mégestion financière criante, une misère générale qui s'abat sur la population au moment où les politiciens congolais nagent dans l'opulence, il y a lieu de se demander le rôle réel du politicien Congolais au Congo. La majorité des Congolais ne cesse de constater qu'en réalité, on fait de la politique au Congo pour s'enrichir de manière immorale. On fait de la politique pour atteindre la mangeoire ou l'intérêt est assez souvent personnel. Très peu de politiciens congolais comprennent que le rôle d'un politicien dénote d'un leadership de service. Cela signifie qu'un politicien est supposé de rendre service à ses constituants en développant sa communauté et en conduisant le pays vers son développement global.

%

De tout ceci, nous pouvons conclure que la politique congolaise s'embourbe dans des échecs qui conduisent le pays vers une voie inconnue due aux méfaits de la mauvaise constitution qui contrecarre le développement du pays. Si la constitution est mauvaise, il faudrait la changer ou l'améliorer. Si politique est mauvaise, il faudrait changer les acteurs politiques. On ne change pas l'équipe qui gagne. Si notre équipe nationale - les Léopards - ne nous réserve que des déboires, aucun Congolais ne la supporterait et les joueurs et les entraîneurs seraient vite remplacés. L'équipe nationale autant que la politique nationale est le rempart de l'honneur du pays. Nous avons à réclamer l'honneur du Congo non par l'indifférence mais par des actions positives et patriotiques. Ici, nous nous adressons aux penseurs congolais responsables.

Comme évoqué dans le précédent point de vue, le chef du gouvernement ne devrait pas être contraint à ne sélectionner les membres de son équipe que du monde politique qui semble hautement sclérosé. Pour l'efficacité du gouvernement et pour le progrès national, il est nécessaire que les articles de la constitution qui ne contribuent pas au développement du pays soient momentanément écartés.

La politique congolaise autant que les politiciens congolais semblent être tellement dépassés qu'il y a très peu d'espoirs de voir le Congo se développer considérant leurs comportements décevants et antipatriotiques. Ils devraient se consolider dans le parlement et le Sénat et laisser le gouvernement fonctionner avec des compétences nécessaires car le moment est très critique. Le gouvernement ne peut pas continuer à encaisser des déboires due aux incompétences et aux mauvaises volontés de certains politiciens qui vont dans la politique simplement pour s'enrichir honnêtement ou malhonnêtement et pour devenir des intouchables.

Le Congo peut connaitre un développement rapide si le gouvernement s'évertue à contourner les quatre points cruciaux suivants :

1. Stopper totalement les détournements et la corruption même s'il est difficile à se l'imaginer.

2. Composer un gouvernement avec des compétences dans tous les niveaux provenant du monde politique et non politique ; local et de la diaspora.

3. Donner grande considération a la haute valeur morale des membres de l'équipe.

4. Ne pas succomber aux injonctions et aux influences négatives et antipatriotiques des autorités morales.

Aidons le Congo en soutenant les quatre points ci-haut cites. Tout Congolais peut se retrouver quelque part et contribuer au développement du Congo. Les « Kuluna » peuvent être rapidement et effacement employés dans l'armée et dans la police nationale après une formation initiale et patriotique solide.

Si les politiciens permettent le développement du Congo, le Congo se retrouverait sur la voie du développement rapide. Les Congolais sont prêts à tourner la page du sous-développement vers celle du développement continu.

Si le Congo ne se développe pas à partir du prochain gouvernement, la compétence de la nature humaine congolaise serait continuellement et malheureusement ébranlée, innocemment. Nous serions ainsi dans l'obligation de renouveler notre demande d'un dialogue ou d'un Forum national pour faire table-rase des réalités congolaises pour un nouveau Congo. Le nouveau Congo mérite des cadres et des acteurs politiques propres et respectables, cadres et acteurs politiques qui se font réellement respectés et entendus dans la communauté internationale, cadres et acteurs politiques incontournables pour la paix et la prospérité au Congo.

Les penseurs congolais doivent se sentir obligés de concevoir des solutions nécessaires pour mettre fin à la guerre et à l'insécurité non seulement à l'Est mais aussi à travers tout le pays. La politique congolaise semble être dépassé et au bout de « quoi faire » pour ramener la paix et la prospérité dans notre Congo qui est envié par beaucoup dans ce monde. Tout acteur politique qui s'opposerait à l'idée de concertation dans un Dialogue ou dans un Forum de haut niveau entre Congolais devrait être pris pour un ANTI-PATRIOTE, UN CONGOLAIS DE PAR HASARD, UN PARIA DE MAUVAIS GOUT POUR LE CONGO. Les penseurs Congolais doivent trouver des voies nécessaires pour remettre au Congo son honneur de l'autrefois. Rien de ne peut être impossible à réaliser au Congo s'il y a la cohésion nationale.

Les penseurs Congolais doivent prouver au monde qu'il n'y a pas que ceux-là, mais aussi ceux-ci pour la relance du développement de notre cher Congo.

Soyons des acteurs engagés pour honorer le Congo et le peuple congolais dans le monde. Ne continuons pas à être des spectateurs qui ne cessent de critiques les actions des autres sans proposer des solutions.

Cessons d'être des égoïstes et combattons les détournements car sans détournements, le Congo se relèvera rapidement à la satisfaction de tous et à la surprise du monde. Personne ne pourrait développer le Congo mieux que les Congolais responsables.

Il y a lieu de se conscientiser pour protéger le Congo et lui assurer un avenir serein et prospère.

Patriotiquement vôtre,