Maroc: Le CESE tient la 157ème session ordinaire de son Assemblée générale

Rabat — Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a tenu, jeudi dernier, la 157ème session ordinaire de son Assemblée générale, sous la présidence de M. Ahmed Reda Chami, président du Conseil.

Les travaux de cette session ont été l'occasion d'approuver un projet d'avis sur le sujet "Mécanismes de participation citoyenne" et un projet d'avis sur "l'Économie circulaire pour le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques", indique le CESE dans un communiqué.

Le premier projet d'avis vise à étudier les mécanismes et canaux de participation des citoyennes et citoyens à la gestion de la chose publique et les moyens de leur assimilation, en plus d'élargir le champs de leur contribution via le processus de prise de décision publique, fait savoir la même source.

À travers le deuxième projet d'avis, le CESE examine les moyens optimaux de recycler les déchets électriques et électroniques afin de réduire les émissions de dioxyde de carbone et leurs effets néfastes sur la santé et l'environnement et d'accroître la contribution de cette chaîne à la création de valeur ajoutée et de l'emploi.

Cette session ordinaire a également été consacrée à la présentation et la discussion du projet de focus du rapport annuel 2023 portant sur la "construction navale", un secteur stratégique de l'avenir, dont l'importance a été soulignée dans le cadre de la nouvelle Vision Royale visant le développement de la façade atlantique marocaine et africaine, ainsi que la promotion de l'économie maritime et de l'économie bleue.