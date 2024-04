Maroc: Ouverture des candidatures pour le Prix national de la culture amazighe 2023

Rabat — L'Institut Royal de la culture amazighe (IRCAM) a annoncé l'ouverture des candidatures pour le Prix national de la culture amazighe au titre de l'année 2023.

Le Prix national de la culture amazighe est décerné aux personnes ou aux groupes non affiliés à l'IRCAM dans les domaines en lien avec l'amazigh, indique l'IRCAM dans un communiqué, ajoutant que la date limite pour le dépôt des candidatures a été fixée au 30 mai 2024.

Dix prix seront décernés lors de cette édition, dont le prix national de la création littéraire amazighe écrite exclusivement en tifinagh-Ircam dans le domaine de la poésie, du récit (nouvelle, roman, texte dramatique), et de littérature dédiée à l'enfant et à la jeunesse (un prix pour chaque genre littéraire), fait savoir la même source.

Il s'agit également, poursuit le communiqué, du Prix national des études et recherches relatives à l'amazigh dans les domaines de l'anthropologie et de la sociologie, l'histoire et l'environnement, du Prix national des études et recherches linguistiques, littéraires et artistiques, du Prix des études et recherches dans les sciences de l'éducation, et du Prix des études et recherches informatiques, pour lesquels trois prix seront réservés.

Cette édition va attribuer un Prix national des applications et ressources numériques, un autre pour la traduction vers l'amazigh en caractères tifinagh et de l'amazigh vers d'autres langues, outre le Prix national de l'information et de la communication (l'audiovisuel et la presse écrite en tifinagh/deux prix).

%

Les organisateurs prévoient aussi un Prix du manuscrit amazigh (un prix), le Prix national de la chanson amazighe qui comporte deux catégories, à savoir la chanson amazighe traditionnelle (région du Nord, Centre et Sud /un prix pour chaque région), et la chanson moderne (un prix), précise la même source.

Les prix restant concernent le Prix du film amazigh, qui comprend deux catégories à savoir les films de fiction et documentaires (un prix pour chaque catégorie), le Prix national du théâtre (un prix), le Prix national de la danse collective dans les régions du Nord, du Centre et du Sud (un prix pour chaque région).

Les conditions et les modalités définies pour postuler à l'une des catégories du Prix national de la culture amazighe sont disponibles sur le site web de l'IRCAM, rappelle le communiqué.