Maroc: Des organisations et associations professionnelles des travailleurs saluent l'accord sur une augmentation générale des salaires

Rabat — Les présidents d'organisations et d'associations professionnelles des travailleurs ont salué l'accord signé, lundi, entre le gouvernement, les centrales syndicales et ces organisations portant sur une augmentation générale des salaires, dans le cadre du round d'avril du dialogue social.

Ils ont convenu à l'unanimité que cet accord renforcera la confiance entre le gouvernement et les autres acteurs sociaux, d'une part, et entre les chefs d'entreprises et les syndicats professionnels, d'autre part.

A cet égard, le président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc, Chakib Laalaj, a souligné que le dialogue social et l'accord qui en résulte "instaurent un climat de confiance entre le gouvernement et les syndicats au service des intérêts à la fois des citoyens et de l'État".

Cet accord renforce celui d'avril 2022 car il renferme de nouveaux points liés à la réduction de l'impôt sur les salaires, à l'augmentation du salaire minimum, à la révision du cadre juridique et institutionnel régissant la formation professionnelle continue et à la réforme des régimes de retraite de manière à garantir un équilibre entre les droits et intérêts des salariés et des employeurs.

De son côté, le président de la Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural, Rachid Benali, a indiqué que cet accord consolide les fondements du projet de l'État social initié par SM le Roi Mohammed VI, ajoutant qu'il apporte des solutions aux questions qui préoccupent les salariés et les professionnels et une vision d'avenir claire pour un règlement des dossiers en suspens, notamment la loi sur la grève.

Il a affirmé que les professionnels du secteur agricole et des industries manufacturières saluent cet accord, assurant que "les dirigeants du secteur se tiennent aux côtés de la classe ouvrière au service de ses intérêts et de l'intérêt général".

Le gouvernement et les centrales syndicales sont parvenus à un accord pour une augmentation générale de 1.000 DH nets par mois des salaires, versée en deux tranches à parts égales (1er juillet 2024 et 1er juillet 2025), et une augmentation du Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG) et du Salaire Minimum Agricole Garanti (SMAG) d'une nouvelle tranche de 10%.