Congo-Kinshasa: L'amicale des entraîneurs du pays rend hommages à Joseph Mukeba et Médard Lusadisu

L'amical des entraîneurs du Congo a rendu hommages à deux grands formateurs des entraîneurs de football en République Démocratique du Congo, Médard Lusadisu Basilwa et Joseph Mukeba Mulamba, samedi, dans une réception organisée en leur honneur, à Kinshasa.

«Nous avons tenu à honorer ces deux personnalités, que nous qualifions d'icônes, dans le milieu du football national, de leur vivant et avant qu'ils ne quittent cette terre des hommes. Ces deux icônes sont Médard Lusadisu Basilwa et Joseph Mukeba Mulamba, tous les deux membres de la Direction technique nationale (DTN) de la Fédération congolaise de football association (Fecofa) », a déclaré Antoine Dabusu Nzale, un des membres de cette amicale nationale des entraîneurs de la RDC et membre du comité organisateur.

Par la suite, la source a donné de plus amples précisions sur le sens de la cérémonie organisée à cet effet. « Merci est le sens de cette réception. Ce merci, nous avons tenu à leur dire de vive voix, en guise de reconnaissance, pour tous les services rendus au football national », a-t-il dit, ajoutant que chacun des membres de cette structure, a, au moins une expérience individuelle avec ce tandem, de façon personnelle ou collective.

«En ce qui me concerne, j'ai travaillé pendant plus de 20 ans avec le vieux Mukeba qui continue à bosser, au sein de la Direction technique nationale et à ce jour, je suis encore et toujours très proche de lui. Bref, ces deux techniciens sont des icônes pour moi, au point que je manque des mots qu'il faut pour mieux exprimer les sentiments de joie et de bonheur qui m'animent présentement », a témoigné Dabusu.

%

Parmi les interventions enregistrées au cours de cette réception, il y a eu celle de Marcel Mayala qui, alors joueur de l'AC Sodigraf, comme tant d'autres de ses co-équipiers, a bénéficié, entre autre, de l'expertise de ces deux techniciens, notamment, lors de la Coupe d'Afrique des nations (Can) de football en 1998, au Burkina Faso, où les Léopards de la RDC avaient terminé à la 3ème place. Pour cet ancien gardien, lui et tous ceux qui ont bénéficié de l'encadrement du duo Mukeba-Lusadusu, ont tiré de nombreux enseignements non seulement pour leur carrière, mais aussi pour toute leur vie.