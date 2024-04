Sénégal: Insécurité routière, récurrence des accidents mortels - Mesures étatiques à rude épreuve

En réaction à l'accident survenu jeudi à hauteur de Yamong (Koungheul, région de Kaffrine), le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a déclaré, dans un post sur sa page facebook, avoir donné des instructions à son gouvernement pour que des dispositions idoines soient prises. En déplacement sur place pour s'enquérir de la situation, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, El Hadji Malick Ndiaye, a annoncé plusieurs mesures notamment «la mise en place rapide d'un projet de diversification des Centres de contrôle technique des véhicules pour lutter contre les accidents routiers».

Dans l'APS, El Malick Ndiaye ajoutera : «Nous sommes venus avec un projet très clair, nous allons travailler de manière rapide et accélérer la diversification des Centres de contrôle technique modernes au moins dans les huit pôles régionaux et même au niveau des quatorze (14) régions du Sénégal». Histoire de s'assurer «au moins d'avoir des visites techniques strictes, non bâclées». «Nous allons également accélérer le processus de digitalisation intégrale d'obtention des titres de transport à savoir : les permis, les cartes grises, les permis à points, le nouveau code de la route et la limitation des vitesses... Nous continuons à dénoncer les surcharges, l'état des bus de transport en commun et des pneus, mais aussi l'excès de vitesse et le comportement des automobilistes à l'origine de plus de 90% des accidents de la route», a relevé le ministre des Transports annonçant des concertations avec tous les acteurs du secteur des transports.

Et pourtant, suite à l'accident de Sikilo (Kaffrine), ayant fait plus de 40 mort en janvier 2023, plusieurs mesures ont été prises par le régime sortant pour lutter contre l'insécurité routière. Après quelque mois de rigueur dans leur application, les vingt-deux (22) mesures étatique pour la sécurité sur les routes du Sénégal ne semblent plus d'actualité. Du moins chez les chauffeurs et transporteurs notamment de l'interurbain tellement le laisser-aller érigé en règle de conduite, du fait d'un certain relâchement dans le contrôle.